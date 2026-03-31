El árbitro Facundo Tello sufre lesión y abandona el Congo Vs Jamaica

El árbitro Facundo Tello salió lesionado durante el Tiempo Extra del partido entre Congo Vs Jamaica, dándole su lugar a Darío Herrera en un acto poco habitual en el futbol.

Tras empatar 0-0 en el tiempo regular en el Estadio Akron, donde los aficionados de Congo y México se unieron para darle color al partido, los africanos fueron adoptados por los anfitriones, quienes les mostraron su total apoyo durante el compromiso ante los Reggae Boyz.

Axel Tuanzebe fue el héroe para el Congo, quienes lograron ponerse por delante tras un tiro de esquina cobrado desde la punta de la izquierda, desatando el alarido de los más de 30,000 aficionados que se dieron cita en el recinto de Guadalajara que adaptó sus bancas para estos compromisos y los del Mundial 2026.

Pasados los 110 minutos de partido, el árbitro argentino, Facundo Tello, tuvo que detener el compromiso de manera repentina debido a los calambres sufridos, ocasionando el abucheo del público y el ingreso de Darío Herrera, quien arrancó como Cuarto Árbitro.

Facundo Tello fue sustituido por Darío Herrera, Cuarto Árbitro del Congo Vs Jamaica. Mexsport

Con la modificación de árbitro realizada, Darío Herrera -también argentino- añadió 6 minutos a esta eliminatoria que da el boleto 47 al Mundial 2026, quedando únicamente por conocer al vencedor del Irak Vs Bolivia de esta noche en el Estadio BBVA de Monterrey.

BFG