¿El Conejo Pérez se peleó con Memo Ochoa? Fuertes revelaciones en "De la que Pica"

Con sus 1.72 metros de estatura, Óscar "El Conejo" Pérez rompió todos los paradigmas en una posición dominada por gigantes. Tras una legendaria trayectoria de 26 años en el futbol profesional (1993 a 2019), el histórico guardameta mexicano reflexionó sobre cómo su carrera estuvo a punto de no suceder.

Así lo contó en el programa “De la que Pica” —transmitido por Grupo Imagen en todas sus plataformas—, donde el creador de contenido Javetas le realizó un picante cuestionario de 11 preguntas.

El destino del "Conejo" pudo ser muy distinto. Durante sus primeros pasos en La Noria, existía un fuerte rechazo por parte de la directiva hacia su fisonomía. Sin embargo, la figura de Enrique "Ojitos" Meza fue determinante para evitar que fuera descartado:

“Con el tiempo me entero que cuando llego a Cruz Azul, el Profe Meza entrenaba a los porteros. Me acepta, me quedo en la reserva y después me entero que no querían que me quedara porque estaba bajito. El Profe Meza se peleó para que yo me quedara. La verdad nunca me importó si era bajito o alto. Yo trataba de dejar buenas cuentas, de que no me hicieran gol; esa era mi carta de presentación y mira todo lo que viví”.

¿Un portero pequeño? Para nada...

Pocas veces se cuestionó la altura del arquero, pues su potente salto vertical y reflejos extraordinarios borraron cualquier crítica. No obstante, Óscar Pérez reconoce que la historia habría sido muy diferente en la actualidad:

Óscar Pérez dice que aún se siente con la capacidad de competir con los más jóvenes, por eso todavía no piensa en el retiro. Quiere seguir en pie de lucha. Foto: Mexsport

“Hoy te puedo decir que todas las escuelas han estandarizado la talla del portero: si no mides 1.85 metros, te dejan a un lado. Yo no sé qué hubiera pasado ahora”, confesó el exguardameta, quien lamentó que hoy en día talento extraordinario bajo los tres postes sea relegado por la estatura.

Los centímetros que la biología no le dio, los compensó con una carrera llena de éxitos: defendió a la Selección Mexicana en dos Mundiales (Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010) y conquistó dos títulos de Liga MX, uno con Cruz Azul y otro con Pachuca.

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El “Conejo” formó parte de la serie de ocho entrevistas exclusivas que Javetas realizó a grandes figuras del balompié en “De la que Pica”, donde cada pregunta sube de tono a la par de la intensidad de las salsas.