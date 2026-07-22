Guerrero Maya Jr va por la consolidación con la Leyenda de Plata

El originario de Atlixco, Puebla, Guerrero Maya Jr, busca el triunfo de su consolidación con el Torneo Leyenda de Plata 2026, que se realizará en la Arena México. El trofeo lo han conseguido grandes figuras de la lucha libre y sería un gran impulso en su carrera.

“Siempre hemos trabajado al pie del cañón y en busca de esa consolidación”, indicó el rudo, que domina la lucha clásica y con 20 años de trayectoria.

Guerrero Maya busca llevarse el triunfo en el Torneo de la Leyenda de Plata 2026 Foto: CMLL

Con la experiencia que tiene, Guerrero Maya Jr busca contener a los luchadores aéreos y ya le echó el ojo a sus principales objetivos: Volador Jr, Ángel de Oro y Komander.

El Torneo Leyenda de Plata tendrá un sola eliminatoria, que se realizará este viernes 24 de julio y la final se disputará el 31 de julio, ambas en la Arena México.

“Me he enfocado en ganar al torneo, porque para mí lo importante es ganar el trofeo. En el 2016 luché por él y este año, tengo que ganarlo aplicando mi mejor castigo”, sentenció.

Guerrero Maya Jr se ha enfrentado a varias leyendas del ring. Ser diferente es su esencia, pero siempre conservando la elegancia, alternado con el dominio de la lucha recia, a ras de lona y ser espectacular.

El luchador poblano es el actual monarca Nacional Medio y para ostentar este título, dijo, que se requiere compromiso y una gran responsabilidad.