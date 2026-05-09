¿Juega Mbappé? La gran incógnita del Real Madrid para el Clásico ante Barcelona

Kylian Mbappé es la gran incógnita del Real Madrid para el trascendental Clásico de este domingo en el Spotify Camp Nou. Pese a arrastrar una persistente molestia muscular desde hace semanas, el 'Astro Galo' ha mostrado una evolución positiva que le permitiría, al menos, estar en el banquillo bajo las órdenes de Álvaro Arbeloa.

Aunque el delantero ya realizó trabajos parciales con el grupo en Valdebebas, el cuerpo técnico merengue mantiene la cautela. La prensa española reporta que, si bien es casi un hecho que entrará en la convocatoria, sus posibilidades de ser titular son escasas. La estrategia de Arbeloa apunta a utilizarlo como un revulsivo de lujo para la segunda mitad, dependiendo de cómo se desarrolle el encuentro.

La situación del francés llega en un momento complicado para el conjunto merengue, marcado por lesiones, tensión interna en el vestuario y resultados irregulares. El equipo blanco afronta el Clásico bajo presión tras las recientes polémicas entre algunos integrantes de la plantilla.

A pesar de las dudas físicas, Mbappé continúa siendo considerado una pieza fundamental para el ataque madridista gracias a su capacidad goleadora y desequilibrio ofensivo. Incluso Hansi Flick, técnico del Barcelona, reconoció en la previa que el delantero francés sigue siendo uno de los futbolistas más peligrosos del mundo y un jugador capaz de cambiar el rumbo de cualquier partido.