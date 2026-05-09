Flick lanza una indirecta ante los problemas internos del Real Madrid 

El Barcelona está listo para sellar el campeonato de LaLiga y, su rival directo, el Real Madrid se encuentra en un momento crítico luego de los conflictos que han vivido internamente en el equipo durante la semana, una situación de la cual Hansi Flick, compartió sus impresiones previas al encuentro.

El entrenador del Barcelona centró su discurso en la armonía interna de su equipo, en contraste con el ambiente tenso que rodea al cuadro merengue tras el reciente conflicto entre Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde.

Aunque el estratega alemán evitó profundizar en los problemas de su rival, argumentando que no forma parte de sus responsabilidades analizar lo que sucede en Chamartín, sí ofreció una reflexión sobre la importancia de la gestión de grupos.

Según Flick, lo fundamental en el club catalán es que todos los integrantes avanzan en una misma dirección, manteniendo un diálogo abierto que permite gestionar cualquier eventualidad de manera profesional. Para el técnico, la comunicación es la herramienta principal para resolver los errores que pueden cometer los futbolistas como seres humanos.

La mística de La Masia y el nivel del plantel

Flick destacó que la conexión entre los jugadores es uno de los pilares del éxito actual del equipo. Puso especial énfasis en el papel de La Masia, señalando que los futbolistas que se han formado juntos desde los 12 años poseen un entendimiento especial en el campo.

Sin embargo, también subrayó que los elementos externos se han integrado con una calidad excepcional, creando una atmósfera de trabajo y una conexión increíble entre todos los miembros de la plantilla.

De cara al Clásico, el técnico admitió que definir el once inicial representa un reto debido al alto rendimiento mostrado por todos sus jugadores, incluidos aquellos que entran de cambio. Con un equipo predominantemente joven, el objetivo es consolidar la filosofía de mejora constante y profesionalismo, pero también poner el clavo final en el ataúd del Madrid en cuanto al campeonato.