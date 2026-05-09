Arbeloa explota por filtraciones en el Real Madrid: “Es una traición al club”

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, mostró su molestia por las filtraciones sobre los problemas internos en el vestuario de su equipo y calificó la situación como una “traición” hacia el club. En la conferencia previa al Clásico frente al Barcelona, el entrenador defendió la privacidad del grupo y aseguró que lo sucedido debió quedarse dentro del equipo.

La polémica comenzó tras el fuerte altercado entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, quienes protagonizaron una discusión que terminó en pelea dentro de las instalaciones del club merengue. El incidente dejó a Valverde con una lesión en la cabeza y derivó en sanciones económicas para ambos jugadores.

Que se filtren cosas que han pasado en el vestuario me parece una traición al Real Madrid. A este escudo”, declaró Arbeloa ante los medios.

Pese a la polémica, el estratega respaldó públicamente a sus futbolistas y aseguró que tanto Valverde como Tchouaméni representan los valores del club. Además, explicó que ambos reconocieron su error, ofrecieron disculpas y aceptaron las consecuencias, por lo que considera que es momento de dejar atrás el conflicto y enfocarse nuevamente en lo deportivo.

Arbeloa también asumió parte de la responsabilidad por la crisis interna y descartó una ruptura definitiva en el vestuario. El técnico señaló que este tipo de tensiones ocurren en muchos equipos, aunque dejó claro que no reflejan la imagen que debe proyectar el Real Madrid.

Finalmente, el entrenador reiteró su confianza en la plantilla y afirmó que el principal objetivo es llegar en la mejor forma posible al próximo Clásico ante el Barcelona.