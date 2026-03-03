¡Insólito! Su equipo ganó 8-0, pero lo despidieron 

El entrenador brasileño Filipe Luís fue destituido hoy como director técnico del Flamengo, en una de las decisiones más inesperadas del futbol sudamericano en 2026, según reporta la prensa brasileña.

El Flamengo anunció en un comunicado oficial que a partir de este martes 3 de marzo de 2026, Filipe Luís no seguirá al frente del equipo profesional, y con él también dejan el club su asistente Ivan Palanco y el preparador físico Diogo Linhares.

El club agradeció “por todo lo que fue conquistado y compartido en esta jornada” y deseó “éxito y suerte en su trayectoria profesional”.

Filipe Luís y el Flamengo salen del campo de juego. Reuters

¿Por qué se fue pese al 8-0?

La decisión sorprendió porque Flamengo acababa de golear 8-0 al Madureira en las semifinales del Campeonato Carioca, resultado que clasificó al equipo para la final del torneo. Sin embargo, según la prensa, la directiva valoró negativamente el irregular inicio de temporada 2026, con derrotas en la Supercopa de Brasil ante el Corinthians y en la Recopa Sudamericana frente al argentino Lanús, como un indicio de que el proyecto no evolucionaba como se esperaba.

Un paso importante en su carrera Filipe Luís, exdefensor de clubes como el Chelsea y el Atlético de Madrid, se convirtió en entrenador y asumió al primer equipo de Flamengo el 30 de septiembre de 2024. Bajo su mando, el club ganó cinco títulos, entre ellos el Brasileirão y la Copa Libertadores 2025, consolidando una de las etapas más exitosas de los últimos años.

Pese a renovar contrato hasta 2027 en diciembre pasado, la combinación de resultados recientes y el inicio irregular del año llevó a la directiva a tomar una decisión drástica, incluso tras la aplastante victoria del lunes.

Filipe Luís platica con Giorgian de Arrascaeta, volante del Flamengo. Reuters

¿Qué sigue para el Flamengo?

La prensa de Brasil ha señalado la salida de Filipe Luís como una “decisión sorprendente” —aún después de triunfos contundentes— y ha puesto foco en el rendimiento del equipo fuera de los resultados positivos en el Campeonato Carioca. El Flamengo aún no ha confirmado oficialmente al sucesor, pero medios deportivos brasileños han mencionado que el entrenador portugués Leonardo Jardim podría ser uno de los principales candidatos para asumir el cargo y liderar al equipo en la final del Carioca.