A 100 días del Mundial... Estos son los cambios que le han hecho al Estadio Azteca en su historia

A 100 días de que el estadio Azteca vuelva a vibrar con su tercera inauguración de una Copa del Mundo, el icónico templo del futbol ha tenido que someterse a lo largo de su historia a múltiples transformaciones.

Desde su inauguración el 29 mayo de 1966, ha tenido por lo menos cuatro remodelaciones significativas (1984-1985), (1999-2001), (2013-2016) y (2024-2026) esta última con una profunda renovación.

Previo al Mundial de México 86’, la remodelación se desarrolló en dos grandes etapas que cambiaron por completo su operación, infraestructura y capacidad, que en ese momento era de 115 mil espectadores.

Cambios para México '86

En la primera fase, se reorganizaron y modernizaron los accesos en las plazas oriente y poniente mediante sistemas de precolados, puertas revolventes y contadores electrónicos. Se construyeron nuevos núcleos de taquillas acompañados de sanitarios y casetas de vigilancia.

Los mexicanos le ponen color al partido siempre que es en el Estadio Azteca (Mexsport)

También se colocaron 25 astas con las banderas de las selecciones participantes y de la FIFA. Los estacionamientos fueron totalmente rehabilitados, con nuevo asfaltado y alumbrado.

La segunda etapa se enfocó en medios de comunicación e infraestructura interna. Se construyó una sala de conferencias, ubicado en el túnel 8 con un aforo para 200 comentaristas y acceso directo a vestidores.

Se instalaron 36 posiciones para fotógrafos, 40 cámaras de televisión y pantallas gigantes. Los vestidores fueron renovados, incorporando áreas de hidromasaje, zona de calentamiento; también se amplió el vestidor arbitral.

En la zona de palcos se edificaron 62 nuevos espacios de alto nivel, además de un área exclusiva para la FIFA con capacidad de 400 personas. Las plateas bajas se remodelaron y se instaló un sistema contra incendio.

A nivel técnico, se modernizó la red hidráulica, el sistema eléctrico con línea de alta tensión, además de renovar completamente la cancha, bajando el nivel del terreno para mejorar visibilidad.

El Papa Juan Pablo II, un invitado especial

El Estadio Azteca inauguró su primer sistema de dos pantallas gigantes de alta definición en 1999, con motivo de la visita del Papa Juan Pablo II. Estas pantallas originales utilizaban tecnología de paneles de fósforo.

Para el 2001, bajo el patrocinio de Coca-Cola, se colocaron butacas individuales en toda la zona especial baja; posteriormente se colocaron este mismo tipo de asientos entre 2002 y 2003 en las nuevas zonas de las partes laterales altas.

Estadio Azteca antes de su remodelación en 2024. Foto: Paola Hidalgo

La NFL también le lavó la cara

Previo y durante el 50 Aniversario del Estadio Azteca, hubo adecuaciones que bajaron considerablemente el aforo. De aquel recinto que ponía a vibrar a 115 mil personas, bajo un 24 por ciento, a 87 mil personas.

La disminución respondió a la construcción de las nuevas áreas VIP, en específico: 1,092 asientos Club, 2013 palcos Club, 38 suites ejecutivas y 13 palcos Azteca. Tuvo una inversión de 12 millones de dólares

Además, el área de prensa se movió al centro del campo, justo arriba de lo que hoy se conoce como al Palco de Transmisión, con 220 plazas. Además de wifi gratuito para todos los aficionados.

Gran parte de estas adecuaciones fueron tras el anuncio oficial del regreso de la NFL a México con el partido entre los Oakland Raiders y los Houston Texans, las obras fueron puestas en marcha para cubrir con los requisitos de la organización.

La tercera fiesta

A marchas forzadas, el Estadio Azteca, ahora Banorte, por su patrocinio, tendrá la reinauguración este 28 de marzo con el partido de la Selección Nacional ante Portugal.

En el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) se hizo una solicitud el 11 de marzo del 2025 para registrar el nombre de Estadio Banorte, por el acuerdo que firmó Ollamani con la institución bancaria, a cambio de dos mil 100 millones de pesos.

Construcción del Estadio Azteca, la obra corrió a cargo de los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares Alzérrega; fue inaugurado el 29 de mayo de 1966. Foto: Especial

Desde hace dos años se encuentra en una remodelación que parece no tener fin a 100 días del arranque de la Copa del Mundo.

Estos son sus principales cambios

Césped híbrido: se instalará un campo con una mezcla de pasto natural y sintético, lo cual permitirá mejorar el drenaje, la resistencia y la durabilidad del terreno de juego, cumpliendo las normas de la FIFA y adaptándose al uso intensivo durante el torneo.

Reubicación de vestidores: los antiguos vestidores, ubicados detrás de una de las porterías, se trasladan al centro del estadio, debajo de las tribunas principales. Esta reconfiguración permitirá mejorar la logística y ofrecer una entrada más espectacular a la cancha.

Nuevas butacas y palcos: todas las gradas serán reconfiguradas con asientos individuales más amplios y cómodos, reduciendo así ligeramente el aforo pero aumentando la visibilidad y el confort de los aficionados.

Zonas VIP y hospitality: se crearán nuevas áreas exclusivas con salones privados, restaurantes y terrazas panorámicas, pensadas para la experiencia de los invitados internacionales.

Gran ambiente existe en las tribunas del Estadio Azteca cuando está lleno. (Mexsport)

Iluminación LED y pantallas gigantes: el sistema de luces se reemplaza por tecnología LED de última generación, más eficiente y con mejor definición para transmisiones nocturnas; además, se instalarán nuevas pantallas 4K en distintos puntos del estadio.

Fachada y accesos renovados: la icónica silueta del Azteca se moderniza con una nueva fachada metálica y mejoras en rampas, elevadores y señalización, facilitando el acceso a personas con movilidad reducida. y mejoras en rampas, elevadores y señalización, facilitando el acceso a personas con movilidad reducida.