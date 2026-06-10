¡Como héroe! Reciben a árbitro tras veto por EU

El árbitro Omar Abdulkadir Artan no se siente desmotivado, al contrario, apunta a que estará en el Mundial de 2030 tras el veto de Estados Unidos. El colegiado fue recibido como héroe en su regreso a Mogadiscio, Somalia.

“No estoy molesto porque me enviaron de vuelta desde Estados Unidos. Continuaré trabajando duro y no me desanimaré. Les prometo que en el próximo Mundial llegaré mucho más lejos y haré historia”, dijo el árbitro, quien se iba a convertir en el primer colegiado somalí en arbitrar en el torneo.

Entre aficionados, autoridades y periodistas, esperaron la llegada de Omar Artan en la sección VIP del Aeropuerto Internacional Aden Adde de la capital. Los seguidores ondearon banderas y lo recibieron con ovaciones.

Omar Artan recibió un ramo de flores y una bandera, que después cubrió su espalda.

Omar Artan fue recibido por decenas de personas Reuters

El árbitro somalí fue deportado por Estados Unidos el sábado tras haber llegado al aeropuerto de Miami. Un portavoz del Departamento de Estado aseguró que Artan “es sospechoso de estar vinculado a presuntos miembros de organizaciones terroristas, lo que inhabilita al viajero para ser admitido en EU”.

“Elevó el nombre del pueblo somalí”, dijo Ahmed Moallim Fiqi, ministro somalí de Defensa.

Se iba a convertir en el primer árbitro somalí en estar en un Mundial Reuters

“El mejor árbitro del mundo”, señaló por su parte Mohamed Abdulkadir Ali, ministro de Juventud y Deportes.

La FIFA confirmó que el árbitro no participará en el Mundial 2026.

Omar Artan fue nombrado mejor árbitro masculino por la Confederación Africana de Futbol en 2025.