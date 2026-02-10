Alejandra Orozco elogia el crecimiento y la inspiración de Donovan Carrillo

Tras presentar su rutina y clasificar a la final, Donovan Carrillo recibió en declaraciones a Excelsior, palabras de reconocimiento por parte de Alejandra Orozco, doble medallista olímpica y dirigente de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Mexicano, quien destacó su evolución deportiva y humana.

Orozco señaló que el patinador mexicano forma parte de un grupo de atletas que comparten una misma visión dentro del deporte, basada no solo en el alto rendimiento, sino también en los valores personales:

Compartimos esta visión de ser muy buenos deportistas, pero también muy buenas personas. Eso es lo que me da tanto gusto: ver cómo cumple esos sueños personales y profesionales que tanto se ha planteado, que ha trabajado y por los que se ha esforzado”, expresó.

La exclavadista reconoció el esfuerzo y los sacrificios que Donovan ha realizado a lo largo de su carrera, alejándose de su entorno para perseguir sus objetivos deportivos:

“Ha luchado siempre hacia adelante; ha salido de su país, de su estado y se ha alejado de su familia por perseguir sus objetivos, pero ha estado cobijado por mucha gente que lo quiere, que cree en él y que confía en todo su potencial, y eso es un orgullo muy grande para todo el país”, expresó.

Más allá de su rol institucional, Alejandra Orozco habló desde la cercanía personal, recordando los años que lleva acompañando a Carrillo y el impacto que ha tenido como referente para nuevas generaciones:

Es un honor conocernos desde hace muchos años y verlo crecer, siempre con esa esencia que lo caracteriza, esa sonrisa y esas ganas de triunfar, de dejar una huella, de abrir puertas y romper límites”, comentó.

Finalmente, ante el pase a la final de que Carrillo, Orozco le envió un mensaje cargado de emoción, invitándolo a disfrutar cada momento y a no olvidar el origen de su sueño:

“Que siga con esa sonrisa y con esa sencillez, que lo siga disfrutando. Se ve cómo saborea su rutina y cómo disfruta el momento. Que recuerde siempre a ese niño que comenzó con el sueño cada vez que llegue al hielo, que sepa quién es, quiénes están con él y que recuerde que todo un país está con él, demostrando que los sueños se cumplen”, concluyó.