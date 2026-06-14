Inglaterra ya 'perdió' en el Mundial; Todos los problemas de los ingleses 

Inglaterra llega al Mundial con la presión habitual de ser uno de los favoritos, pero esta vez con más ruido extradeportivo que futbol.

Croacia, por su parte, buscará repetir su solidez de torneos anteriores y aprovechar cualquier distracción del rival europeo.

Jugadores de Inglaterra han sufrido por el calor en Estados Unidos Reuters

El encuentro promete ser intenso desde el silbatazo inicial. Ambos equipos se conocen bien de enfrentamientos recientes, sin embargo, los Tres Leones ya van perdiendo en este Mundial.

Inglaterra ha sufrido mucho previo a su debut mundialista

La Selección de Inglaterra ha sufrido mucho en esta Copa del Mundo, pese a que aún no debutan oficialmente, los ingleses ya van perdiendo en esta justa.

Primero, llegaron a Estados Unidos y se reportó un tiroteo cerca de la base de sus entrenamientos en Missouri, lo que generó preocupación inmediata en el campamento inglés y obligó a reforzar las medidas de seguridad.

El incidente ocurrió a pocos kilómetros del lugar de concentración, creando un ambiente de alerta constante entre jugadores y staff.

Además, el equipo de los Tres Leones se vio afectado por un temblor de 6,1 grados en Estados Unidos, un fenómeno poco común que no se registraba desde 1880 en esa región de Florida. La sacudida interrumpió rutinas de entrenamiento y generó nerviosismo entre los integrantes de la selección.

Por su fuera poco, varios jugadores han sufrido quemaduras de sol e insolaciones debido a las altas temperaturas y la exposición prolongada durante las sesiones preparatorias, lo que ha obligado al cuerpo médico a ajustar cargas de trabajo y cuidados preventivos.

Otro golpe duro fue el robo de equipamiento, que incluyó los botines de los jugadores, material de entrenamiento, equipo del personal técnico, balones y uniformes oficiales. Este hecho ha complicado la logística y ha obligado a realizar pedidos de emergencia.

El chef del equipo no pudo viajar con el grupo porque las autoridades no le permitieron ingresar al tren con sus cuchillos de cocina, afectando la planificación gastronómica.

Para cerrar una semana complicada, este sábado por la noche el equipo recibió la orden de refugiarse tras una alerta de tornado en gran parte de Kansas City y una advertencia de tormenta eléctrica.

¿Cuándo juegan Inglaterra vs Croacia?

Partido : Inglaterra vs Croacia

Jornada : Primera jornada de la fase de grupos

Estadio : AT&T Stadium, Dallas, Texas

: AT&T Stadium, Dallas, Texas Día : miércoles 17 junio

: miércoles 17 junio Hora en México: 14:00 horas, tiempo de México