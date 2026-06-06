James Rodríguez aclara polémica con la hija de Gustavo Petro y le promete una foto

James Rodríguez apagó el incendio en las redes sociales. El capitán y figura de la Selección de Colombia quedó en el ojo del huracán tras la difusión de un video donde, aparentemente, ignoraba la petición de una fotografía por parte de Antonella Petro, hija del mandatario colombiano, Gustavo Petro, durante un evento del combinado cafetero.

Ante la ola de críticas y el debate nacional que generó el metraje, el actual futbolista no se quedó de brazos cruzados. James se comunicó directamente con la joven para aclarar que todo se trató de una confusión, explicando que jamás escuchó su petición en ese momento debido al bullicio del lugar.

James apagó el fuego luego de la polémica con Antonella Petro Captura de pantalla

Para enmendar el trago amargo, el '10' colombiano le prometió que se tomarán la fotografía pendiente muy pronto y, además, le enviará una camiseta firmada como obsequio. Antonella, quien ya había manifestado en sus cuentas oficiales que no guardaba rencor y mantenía intacta su admiración por el jugador, dio por cerrado el capítulo.

El contundente mensaje de Gustavo Petro a James Rodríguez

El malentendido escaló hasta la política más alta de aquel país. Luego de que se diera a conocer el noble gesto de James Rodríguez para solucionar la situación, el propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, utilizó sus plataformas digitales para agradecer la aclaración del futbolista y, de paso, mandar un fuerte recado a todo el plantel de la selección.

Gracias James, primero la Unidad de Colombia y la Paz. Jueguen como los jóvenes y niños pobres del barrio popular que fueron, no alberguen codicias у soberbias en su corazón", sentenció el mandatario.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, contestó a la polémica en sus redes sociales Captura de pantalla

Petro cerró su intervención pidiéndole al equipo priorizar el esfuerzo colectivo sobre las individualidades de cara a sus próximos compromisos internacionales: "Entreguen toda la genialidad individual al equipo y ganaremos con un equipo de trabajadores colectivos у diversos en plena juventud".