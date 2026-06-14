Mauricio Ymay responde a comentarios polémicos ante protestas, pero genera nuevas críticas

El periodista y comentarista de TUDN, Mauricio Ymay, se encuentra en el centro de la controversia tras la viralización de sus declaraciones en un podcast previo a la inauguración de la Copa del Mundo donde sugirió la necesidad de recurrir a medidas de represión para contener las diversas movilizaciones que se dieron alrededor de la Ciudad de México previo al partido entre México y Sudáfrica.

Ymay aprobó el uso de “balas de goma” así como de chorros de agua a alta presión, para en su opinión, controlar las manifestaciones.

En los días previos a la inauguración del mundial y durante la jornada del jueves se realizaron diferentes movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), colectivos de madres buscadoras y otras organizaciones, algunas de ellas llegando a las cercanías del Estadio Ciudad de México.

La difusión del clip generó comentarios negativos sobre el comunicados desde la opinión pública, donde diversos sectores cuestionaron la empatía del reportero frente a las problemáticas sociales del país en el marco del partido entre México y Sudáfrica.

Las disculpas de Mauricio Ymay

Ante la presión en plataformas digitales, Ymay reapareció para compartir un pronunciamiento oficial; sin embargo, la estructura de su texto provocó nuevos debates, ya que los usuarios señalaron que, al intentar justificar la intención original de sus palabras bajo el argumento de un malentendido, el comunicador evitó asumir plenamente la gravedad de sus declaraciones.

A través de sus cuentas oficiales, el integrante de TUDN intentó aclarar el contexto de su participación, explicando que “mi intención era expresar mi deseo de que un evento tan importante para nuestro país como la inauguración de una Copa del Mundo pudiera desarrollarse en un ambiente de orden y seguridad”.

Bajo esa misma línea defensiva añadió que “en ningún momento busqué descalificar, minimizar o faltar al respeto a ninguna causa ni a las personas que la representan”, atribuyendo la respuesta negativa a que “una idea puede ser interpretada de formas distintas a como fue concebida originalmente”.

Posteriormente, el reportero apeló a su entorno personal para tratar de empatizar con los colectivos afectados, manifestando que “como padre, hijo y esposo, me resulta imposible ser indiferente ante el dolor, la incertidumbre o las injusticias que enfrentan muchas familias en nuestro país”, agregando que: “A ellas ofrezco una sincera disculpa por mis desafortunados comentarios”.