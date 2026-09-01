América acuerda con español Carlos Álvarez; ahora va por el sustituto de Cáceres 

América ajusta sus prioridades con los últimos movimientos del mercado de fichajes. En lo ofensivo, han convencido al español Carlos Álvarez, mientras que en la defensa preparan una oferta por el mexicano César Montes.

Por el futbolista español del Levante, el América logró un acuerdo de tres años (compra definitiva), anticiparon medios cercanos al club ibérico. En un principio las negociaciones se complicaron, por la dudas del jugador en aventurarse a la Liga MX.

De esta manera, el América alista la llegada de su cuarto refuerzo tras las contrataciones de los medios Óscar Perea, Edwin Cerrillo y Miguel Borja (este último sin actividad al momento).

Buscarán al Cachorro Montes

Por otro lado, la venta de última hora del uruguayo Sebastián Cáceres reactivó la búsqueda de anteriores opciones para reforzar la defensa central.

Para este semestre, el técnico Guillermo Almada y la directiva han coincidido en un hombre de experiencia como César Montes, seleccionado nacional y mundialista.

Al momento, el América alista el acercamiento con el Lokomotiv de Rusia, en una operación que luce más que difícil por las trabas de transferencias económicas en medio del conflicto ruso con Ucrania.

Los rusos no negociarán menos de 6.5 millones de dólares por el defensa mexicano, quién tiene vínculo contractual hasta el 2029.

Por otro lado, tanto el club ruso y el entorno de César Montes analizan otras ofertas de interés del jugador, como la del Deportivo La Coruña en España.

La intención de Montes es seguir en el Viejo Continente, pero el América tiene las mejores pretensiones económicas para el defensor y el Lokomotiv.

El tiempo presiona a la directiva del América. El día límite para realizar fichajes es el 11 de septiembre.