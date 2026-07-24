Mark van Bommel es el nuevo DT de Bélgica; liderará la renovación de los Diablos Rojos

La Real Asociación Belga de Fútbol (RBFA) hizo oficial este viernes 24 de julio el nombramiento de Mark van Bommel como nuevo director técnico de la Selección de Bélgica, en sustitución de Rudi Garcia, quien dejó el cargo tras el desempeño del combinado nacional en la Copa Mundial de 2026.

El estratega neerlandés firmó un contrato que lo vincula con los Diablos Rojos hasta la Eurocopa 2028, torneo que se disputará en Reino Unido. La federación no detalló si existe una cláusula para extender el acuerdo una vez finalice el certamen continental.

Bélgica apuesta por Van Bommel para iniciar una nueva era

A través de un comunicado se destacó la trayectoria del exfutbolista y se recordó sus principales logros como entrenador, especialmente al frente del Royal Antwerp, club con el que conquistó un histórico doblete al ganar la Liga Pro de Bélgica y la Copa de Bélgica en la temporada 2022-23.

Mark van Bommel ha firmado un contrato que le permitirá liderar a la selección nacional de Bélgica hasta la EURO 2028. Como entrenador, ha dirigido al PSV Eindhoven, al VfL Wolfsburg y al Royal Antwerp FC, donde cosechó un éxito notable al llevar al club a un histórico doblete nacional", señaló la federación.

Comienza la renovación de los Diablos Rojos

Van Bommel llegará acompañado por sus asistentes Boudewijn Zenden, Maarten Martens y Reinier Robbemond, con la misión de encabezar la reconstrucción de una selección que busca dejar atrás el ciclo de su generación dorada tras su eliminación en los cuartos de final del Mundial 2026.

Mediante redes sociales se dio a conocer que el nuevo seleccionador expresó su entusiasmo por asumir el reto.