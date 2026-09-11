VIDEO: 'Chucky' Lozano ve en primera fila el gol de penal más extraño

Bruno Quiñonez protagonizó uno de los goles más extraños anotados, ya que el balón no tocó ninguno de los postes -tampoco la red- aprovechando el efecto que llevaba para picar dentro del arco e inmediatamente salir del arco; Hirving Chucky Lozano fue testigo en primera fila.

Fue durante el partido de la MLS entre Vancouver Whitecaps y LA Galaxy donde los canadienses aprovecharon la localía para ponerse por delante rápidamente por conducto de Brian White (8’), mientras que Ryan Gauld (57’) incrementó el marcador.

Sin embargo, el momento épico aguardaría hasta el final del duelo en el que Hirving Chucky Lozano arrancó como titular, ya que en el minuto 90+1 apareció desde el manchón penal Bruno Quiñonez.

El delantero ecuatoriano cobró con potencia al centro del arco, engañando momentáneamente a JT Marcinkowski, quien logró detener con la mano izquierda, imprimiendo un efecto en el esférico que sirvió para que botara dentro de la portería de LA Galaxy y saliera inmediatamente, sin embargo, para desgracia de los visitantes y fortuna de los locales, el balón logró atravesar por completo la línea de gol sin tocar la red ni los postes, algo sumamente extraño en el futbol.

Uno de los espectadores que vivió en primera fila el tanto fue Hirving Chucky Lozano, mismo que arrancó como titular y completó los 90 minutos en un duelo donde nada pudo hacer, contando con -apenas- un total de 2 disparos al arco rival.

Con el triunfo obtenido, Vancouver Whitecaps se mantiene en la cima de la Conferencia Oeste en la MLS, sumando 46 puntos y despegándose a 3 de su más cercano perseguidor (Houston Dynamo) quienes suman un partido más que los canadienses.

Por su parte, LA Galaxy y Chucky Lozano se mantienen fuera de los puestos que dan acceso a Playoffs, por lo que intentarán sumar la mayor cantidad de puntos en partidos restantes de la temporada con el objetivo de mantenerse en la contienda por un nuevo título de la MLS.

BFG