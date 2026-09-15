Tuchel, DT de Inglaterra, se arrepiente de no haber "comido césped" tras vencer al Tri en el Mundial

Hay partidos que se quedan en la memoria para siempre. Para Thomas Tuchel, técnico de Inglaterra, el triunfo sobre México en el Estadio Azteca es uno de ellos. Tanto, que después del encuentro el técnico alemán llegó a pensar que debió llevarse un recuerdo bastante peculiar de aquella noche.

Inglaterra protagonizó una de sus actuaciones más memorables como visitante al imponerse 3-2 a México, pese a jugar con un hombre menos, en los octavos de final del Mundial 2026. Aquel duelo fue uno de los grandes partidos de aquella Copa del Mundo y dejó una huella especial en la selección inglesa.

Aunque el camino de Inglaterra terminó en las semifinales, con una derrota ante Argentina, el recuerdo de aquella victoria frente al conjunto mexicano permanece entre los momentos más especiales de la competencia.

Tuchel reveló que, después del partido, le escribió a un amigo para contarle el sentimiento que le había provocado vivir una noche así.

“Le envié un mensaje a un amigo después del partido y escribí: ‘Me arrepiento de no haber comido un poco de césped tras el encuentro para conservar algo de esto en mi cuerpo para siempre’. Esa era la sensación. Ese era el momento”, relató Tuchel.

La frase refleja el significado que tuvo aquel encuentro para el estratega y para un grupo de jugadores que logró construir una conexión especial a lo largo del torneo.

El México vs Ingalterra fue uno de los partidos más intensos en el Mundial Mexsport

Tuchel, por la Eurocopa 2028

Después de aquella experiencia, Tuchel considera que ese tipo de partidos también ayudaron a fortalecer la relación que mantiene con sus futbolistas.

“Eso creó un vínculo enorme con estos jugadores. Siento que ahora son mis jugadores. Ahí reside la belleza de todo esto”, explicó.

El entrenador destacó que compartir tanto los momentos de éxito como los más complicados genera una relación diferente dentro del vestidor.

“Vives éxitos y momentos dolorosos juntos, pero pasas tanto tiempo en compañía que se crea un vínculo natural. Así que me alegra verlos. Me gusta plantearles retos, exigirles y sentirme muy orgulloso de formar parte de esto”, agregó.

Inglaterra volverá a la actividad a finales de este mes, cuando reciba a España, vigente campeona del mundo, en la Liga de Naciones de la UEFA.

Posteriormente, el combinado inglés viajará a Croacia y se medirá con la República Checa en partidos de ida y vuelta durante el próximo parón internacional. Tuchel tiene previsto anunciar su próxima convocatoria este viernes.