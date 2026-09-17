Liga Femenil alcanza su mejor asistencia acumulada en siete años

La Liga Femenil BBVA registró su mejor asistencia acumulada en siete años después de las primeras siete jornadas del Apertura 2026, con 161 mil 417 espectadores en los estadios. La cifra representa un incremento de 31% respecto al Clausura 2026 y de 26% frente al Apertura 2025.

De acuerdo con el comunicado de la competición, el crecimiento forma parte de los esfuerzos realizados para facilitar que la afición pueda acudir a los partidos jornada a jornada.

Desde el inicio del torneo, hemos realizado cambios para hacer la Liga más accesible, funcional y fácil de seguir, buscando generar nuevos hábitos de consumo alrededor de nuestros partidos”, indicó el organismo.

La cifra acumulada toma en cuenta que no todos los equipos cuentan con acceso al público, como el Atlante que juega en su Centro de Alto Rendimiento en el Ajusco.

América y Pumas elevan sus registros de asistencia

América y Pumas también superaron sus propias cifras de asistencia promedio durante las primeras siete jornadas del Apertura 2026, de acuerdo con los datos presentados por la Liga Femenil.

El conjunto azulcrema registra una media de 10 mil 655 aficionados por partido. El dato contempla los encuentros que disputa en el Estadio Banorte y aquellos que juega en El Nido, ubicado en las instalaciones de Coapa, dos escenarios con características distintas.

Pumas, por su parte, alcanzó un promedio de 6 mil 630 asistentes por encuentro en el Estadio Olímpico Universitario. El inmueble también es utilizado por el primer equipo varonil y por Pumas C.U., equipo de futbol americano que compite en la ONEFA.

Atlas, Puebla y Chivas también aumentan su asistencia

Atlas, Puebla y Chivas presentaron incrementos en sus promedios de asistencia durante el comienzo del torneo. El mayor crecimiento correspondió al conjunto rojinegro, que aumentó 222%.

Puebla tuvo un incremento de 183%, mientras que Chivas duplicó el número de asistentes en sus partidos. Los tres clubes forman parte del grupo de equipos que han contribuido al aumento de público en los estadios durante el Apertura 2026.

La competición invitó a los seguidores a continuar asistiendo a los estadios y acompañando a sus equipos durante las siguientes jornadas, con la intención de que la presencia del público forme parte del desarrollo del futbol femenil en México.

El Apertura 2026 llegará a la octava jornada después de este registro de asistencia, con partidos que marcarán el avance del torneo hacia la mitad de su calendario.