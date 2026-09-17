RFEF confirma sedes, fechas y horarios para la Supercopa de España 2027

La Real Federación Española de Futbol (RFEF) anunció oficialmente las sedes, fechas y horarios de la Supercopa de España 2027, que se disputará entre el 2 y el 6 de febrero en Estambul, Turquía. Barcelona, Atlético de Madrid, Real Sociedad y Real Madrid competirán por el título.

La edición de 2027 tendrá un cambio de sede respecto a los últimos años. Desde 2020, la Supercopa de España se había disputado en Arabia Saudita, con la excepción de 2021, cuando el torneo se celebró en La Cartuja de Sevilla a puerta cerrada debido a las restricciones provocadas por la pandemia de COVID-19.

Arabia Saudita no albergará la competencia en 2027 porque será sede de la Copa Asia entre enero y febrero. La coincidencia de fechas llevó a buscar una alternativa para la celebración del torneo y la RFEF finalmente eligió Estambul.

Barcelona defenderá en Estambul el título de la Supercopa de España. Redes sociales

Barcelona y Atlético de Madrid abrirán la Supercopa de España

El calendario comenzará el martes 2 de febrero con la primera semifinal. El Futbol Club Barcelona enfrentará al Club Atlético de Madrid a las 20:00 horas, tiempo de España, en el Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Sports Complex.

La segunda semifinal se jugará el miércoles 3 de febrero. La Real Sociedad de Futbol se medirá con el Real Madrid Club de Futbol a las 20:00 horas, tiempo peninsular, en el Tüpraş Stadium.

El Ali Sami Yen Sports Complex - RAMS Park será el escenario donde se definirá al campeón de la Supercopa de España el sábado 6 de febrero. El inmueble tiene capacidad para más de 53 mil espectadores y es el de mayor aforo entre los tres estadios seleccionados.

La RFEF señaló que antes de elegir la sede se analizaron diferentes opciones para organizar la competencia en distintas partes del mundo. Finalmente, Estambul fue seleccionada para recibir la edición de 2027.

Arabia Saudita retomará la sede en 2028

Después de la edición de 2027, Arabia Saudita volverá a recibir la Supercopa de España en 2028. El cambio de sede será temporal debido a la celebración de la Copa Asia en el país entre enero y febrero de 2027.

De esta manera, Estambul albergará la competencia en 2027, mientras que Arabia Saudita retomará la organización en 2028, después de haber sido sede desde 2020, con la excepción de la edición celebrada en Sevilla durante 2021.