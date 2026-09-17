¡Arde contra el América!  Desde niño, el 'Tala' Rangel vive con intensidad el Clásico de México

Raúl Rangel admite que los goles que más duelen en la Liga MX son los del América. El meta vive con intensidad la rivalidad que genera el Clásico de México.

"¡Sí!", atizó de inmediato el guardameta del Rebaño Sagrado, en entrevista con Claro Sports. "Recibir gol del equipo que sea cala, obvio uno como portero tu chamba es mantener el cero y qué mejor ante el América, hay que estar más atento para lograr el cero en estos partidos".

Previo al Clásico de México, 'Tala' Rangel no evitó la etiqueta de favorito, pero lo hace con la responsabilidad que involucra el escudo de las Chivas, sublíderes al momento del Apertura 2026 (17 puntos, uno más que las Águilas del América).

"Entender que somos favoritos en esta competición, tenemos la claridad, es cosa de ajustar y meternos al ritmo. La tomo como semana de sabor diferente por ser clásico, fiel creyente de que no tenemos que cambiar nada, porque terminas por perder esa seguidilla de partidos buenos, debes mantener el nivel", reflexionó.

Sigue el consejo de leyendas rojiblancas

El 'Tala' Rangel también reveló que el vestidor de las Chivas se ha encomendado, a lo largo de los años previo a clásicos, al consejo de las leyendas de la institución.

"Lo dicen exjugadores como Ramón (Morales), el Bofo (Bautista), en un clásico si uno va y otro viene. No hay favoritos, el clásico es parejo, todos tienen hambre de tres puntos, realmente debemos concentrarnos en nuestro trabajo y no entrar en excesos de confianza, hay que manejar un buen juego".

De igual manera, el buen momento del Guadalajara lo atribuye a la gestión de Gabriel Milito en la dirección técnica y el trabajo específico con los juveniles como Hugop Camberos y Santiago Sandoval.

"No (ha cambiado nada Milito), ha mantenido ritmo de entrenamiento, mentalidad de ganar desde torneos pasados, es la fórmula que ha mantenido el profe y que ha permitido pelear en lo alto de la tabla.

"Mucho tiene que ver la confianza que pone el profe Gabriel. Un jugador cuando tiene la confianza del DT empieza a destacar, le pasa a Sandoval y a Hugo, por eso su torneo va espectacular", celebró el portero rojiblanco.

En estado de alerta contra las Águilas

Raúl Rangel asume con extrema seriedad los clásicos. Asegura que el grupo tiene analizado al América, por lo que un paso en falso es peligroso ante la dinámica que recién construye Guillermo Almada con los de Coapa.

"Es un rival complicado, tiene variantes, contragolpe, táctica fija, tiene individualidades, lo hemos estudiado, más que nada será el que esté más metido y cometa más errores el que pueda llevarse este encuentro", advirtió consciente por el regreso de los azulcrema Alejandro Zendejas y el próximo debut del español Carlos Álvarez.

Clásico de México, especial desde niño

El 'Tala' Rangel no evita sonreír por volver al pasado. Remitirse a su niñez y los clásicos América vs Chivas, le evocó un atesorado recuerdo familiar.

"De niño, justamente estaba viendo un clásico, termina de anotar Chivas y salto de la emoción, caigo sobre la cama, se rompió, terminamos quedándonos sin cama", dijo emocionado. "Siempre ha sido una pasión importante, muy viva y eso también se entiende desde muy pequeño".

Ahora, un referente del Guadalajara, el portero compartió su rutina antes de un duelo de alta relevancia, similar a lo vivido en el Mundial 2026.

"Mi rutina previa al partido es mantener la calma, me valió para el mundial y enfrentar escenarios de gran tensión", remató en la entrevista.