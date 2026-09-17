¡Revancha Tricolor! Álex Padilla se colará a la lista de Rafa Márquez con la Selección Mexicana 

El guardameta Álex Padilla volverá a vestirse de Tricolor. Fue considerado por Rafael Márquez en la lista de la Selección Mexicana, para la fecha FIFA de septiembre y octubre.

El portero del Athletic Club se unirá a Raúl Rangel y Carlos Acevedo en el llamado de Selección, para los amistosos contra las selecciones de Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile.

Desde la gestión anterior de Javier Aguirre el cupo de un tercer portero ha quedado en vilo tras la baja de Luis Ángel Malagón. El portero del América sufrió una lesión a principios de año que lo dejó fuera de la baraja de jugadores para el Mundial 2026.

Al momento, Malagón sigue sin actividad, pero ya trabaja con el resto de los compañeros en el América; Fernando Tapia y Rodolfo Cota se han encargado de la custodia del marco azulcrema, sobre todo Cota quien perfilaba a un último llamado de Selección.

El cuerpo técnico de la Selección Mexicana, con destacada trayectoria en las principales ligas de Europa, ha regresado a su radar al portero de 23 años, nacido en Zarautz, Guipúzcoa.

Su presencia en juegos de Selección Mexicana se limita a las divisiones Sub-19 y Sub-23. Aunque ha tenido llamados a la mayor, no ha disputado un minuto.

La lista completa de la Selección Mexicana, para el debut de Rafa Márquez como entrenador, se dará a conocer este jueves; Hirving Lozano, Víctor Guzmán, Jéremy Márquez y Alejandro Gómez son otras de las sorpresas que se vislumbran en la convocatoria.