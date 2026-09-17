Iva Jovic 'aplasta' a Frech y avanza a Semifinales del Guadalajara Open

Tan sólo 18 años e Iva Jovic sigue demostrando el porque ya es una de las mejores tenistas del mundo. La estadounidense no tuvo problema en derrotar a Magdalena Frech (6-2 y 6-1) para avanzar a las Semifinales del Guadalajara Open.

La número 16 del mundo no dejó respirar a la polaca. El primer set fue una exhibición de cómo se juega, pues Jovic se puso rápido 4-1 y aunque Frech se acercó, poco pudo hacer.

Las derechas que Jovic enviaba eran un completo misil, pocas veces pudo Frech contestar y el primer set se fue rápido.

Iva Jovic deslumbra la pista del Guadalajara Open MEXSPORT

En la segunda manga, fue un poco más disputada. La 57 del mundo compitió bastante, a pesar de que solamente pudo sacar un punto.

Frech, que disputaba su tercer partido en esta edición del torneo, desaprovechó tres oportunidades de rompimiento en el tercer game del segundo set, mientras que Jovic aprovechó uno, tras adelantarse 40-0, para poner el 3-1 en el partido.

Después el partido solamente fue de un lado y poco a poco Iva fue llevando el partido, logrando puntos buenos, tuvo pocos errores y solamente tuvo dos dobles faltas, manteniendo su status como favorita del torneo.

Al terminó del partido, Iva reconoció el gran nivel de Frech, que a pesar de solamente lograr 3 puntos en todo el partido, fue una dura rival.

“Creo que el marcador definitivamente no refleja lo cerrado que estuvo el partido, pero cada vez que estuve en problemas con mi servicio, luché mucho y no le permití recuperar el impulso. Así que simplemente traté de mantenerme muy fuerte y positiva en esos momentos difíciles. Estoy muy emocionada de tener otro partido aquí mañana. Gracias a todos por venir a apoyarme”, señaló.

Jovic vs Bucsa por un boleto a la Final

Iva Jovic se medirá en las Semifinales del Guadalajara Open 2026 a la sexta favorita Cristina Bucsa, en lo que será el primer enfrentamiento entre ambas.

La ventaja recae claramente en Jovic por ranking, además de su condición de monarca del año pasado y el nivel mostrado esta semana en pistas duras.

La joven estadounidense busca convertirse en la primera bicampeona del torneo, mientras Bucsa, con un gran momento de forma y confianza, intentará dar la sorpresa y alcanzar su primera final de un WTA 500.