¡A nada de Cruzazulear! La Máquina lo sufre, pero vence a los Bravos de Juárez  

El Cruz Azul resultó más bravo, pero sin perder el estilo de meterle drama a sus últimos minutos y con un jugador menos. Se plantó fácil, rápido y con autoridad en patio del FC Juárez. Victoria por 3-4 que catapulta provisionalmente a los celestes con el liderato del Torneo Clausura 2026.

Van tres al hilo que gana La Máquina, pero el primero en calidad de visitante tras su desastroso debut en León (2-1).

Dentro de la cancha al Cruz Azul no le afectó la convulsa semana de parón en la Liga MX, con su fichaje caído (Miguel Borja), por no liberar a tiempo un puesto de jugador No Formado en México.

Apenas 25 segundos de iniciado el juego en el Olímpico Benito Juárez, La Máquina ya pitaba fuerte al abrir el marcador, obra de Agustín Palavecino a tiro cruzado.

Ni tiempo le dio a las líneas de los Bravos en acomodarse. Cayeron en un letargo por ese gol tempranero. La nula reacción de la localía fue aprovechada por José Paradela, quien puso el 0-2 al minuto 7. Rodolfo Rotondi no se quedó atrás. Al 38’, el argentino culminó una magnífica jugada colectiva para el 3-0.

Sin embargo, Cruz Azul no pudo irse en blanco al descanso. Los Bravos de Juárez convirtieron de penalti, con tanto de Óscar Estupiñán; la pena máxima fue consecuencia de una mano de Palavecino que se revisó con el VAR.

Pero el arbitraje también le cobró factura al Cruz Azul. El juez central Jesús López expulsó al técnico Nicolás Larcamón, por intervenir durante el protocolo de revisión del videoarbitraje.

Para la segunda mitad, el Cruz Azul perdonó una mayor goleada. Se conformó con un tanto más de Carlos Rodríguez (50’), para el 1-4.

La quinta anotación la dejó pasar Rotondi, en un penalti (61’). Cuando los aficionados celestes se preparaban para festejar, la esférica se estrelló en el palo izquierdo de Sebastián Jurado.

En la recta final, los Bravos, hoy bajo el mando de Pedro Caixinha, sacaron el orgullo y le apostaron a la "cruzazuleada", luego de descontar el marcador con goles de Guilherme Castilho (81') y Estupiñán (91'), además de la expulsión del "Toro" Fernández (83'). Con siete minutos agregados

De este modo, Cruz Azul llega a nueve puntos y con la esperanza que sus rivales cercanos (Chivas y Monterrey) no sumen unidades en la cuarta fecha, mientras que los Bravos siguen a media tabla, con cuatro puntos.