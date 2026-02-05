La Embajada de México ‘madruga’ a Cruz Azul; anuncia a Christian Ebere

La Embajada de México en Uruguay ‘madrugó’ a Cruz Azul en anunciar el fichaje del delantero nigeriano Christian Ebere, quien jugaba para el Nacional.

“Recibimos en la Embajada al futbolista Christian Ebere, nuevo refuerzo del Cruz Azul. Le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa en el futbol mexicano”, indicó.

La Embajada de México también publicó una imagen con el campeón mundial Sub-17 en 2015. Por su parte, Cruz Azul no hecho oficial su fichaje.

Hace unos días, Excélsior publicó que la directiva celeste tenía avanzadas las negociaciones para sumar a Christian Ebere, de 27 años.

En 2017, el delantero llegó a las fuerzas básicas de Rosario Central y después militó en el futbol brasileño. En 2022 se unió al Plaza Colonia de Uruguay y en 2024 llegó al Nacional en calidad de préstamo, donde conquistó los títulos del Torneo Intermedio 2024 y el Campeonato urguayo 2025.

GOLES POR TORNEO DE CHRISTIAN EBERE CON EL NACIONAL DE URUGUAY:

- 4 en el Campeonato uruguayo.

- 1 en la Copa AUF Uruguay.

- 1 en Copa Libertadores.

- 1 en amistosos.

Con el Nacional de Uruguay disputó 33 partidos, para sumar 1231 minutos en la cancha.

En el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, Cruz Azul marcha en segundo lugar con 9 puntos. En la jornada 5, visitará a Cruz Azul en el Nemesio Diez, duelo que iniciará a las 5 de la tarde.