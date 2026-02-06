Christian Ebere: el refuerzo de Cruz Azul que pasó por 8 equipos en 6 años

Ocho equipos en seis años. Brasil como base de operaciones, con pasos por clubes como Fluminense, y un título mundial juvenil en el currículum. Christian Ebere no llega a Cruz Azul como una apuesta silenciosa más, sino como un delantero marcado por el movimiento constante y un pasado que lo conecta con la élite: fue campeón del mundo Sub-17 en 2015, compartiendo vestidor con jugadores como Victor Osimhen y Samu Chukwueze.

A Cruz Azul le sonó la alarma justo a tiempo. A cuatro días del cierre del mercado de fichajes, el atacante nigeriano arribó la madrugada de este viernes a la Ciudad de México para convertirse en nuevo refuerzo de La Máquina, aunque lo hizo sin reflectores, sin declaraciones y con un perfil bajo que contrasta con la urgencia del momento.

En un torneo que ha sido complicado desde el arranque, marcado por la incertidumbre y los retrasos en el tema de las incorporaciones, la directiva celeste logró cerrar la operación por el delantero africano, quien llega procedente del Nacional de Uruguay y se convierte en el segundo refuerzo del equipo, tras la incorporación de Agustín Palavecino.

Excélsior pudo confirmar días atrás la llegada de Ebere; sin embargo, el anuncio público se adelantó cuando la Embajada de México en Uruguay se adelantó a Cruz Azul y confirmó el fichaje a través de redes sociales.

Recibimos en la Embajada al futbolista Christian Ebere, nuevo refuerzo del Cruz Azul. Le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa en el futbol mexicano”, señaló el comunicado.

La llegada de Ebere se dio como parte de la operación que incluyó la salida de Camilo Cándidorumbo al Nacional, en un movimiento que terminó por beneficiar a ambas instituciones.

El delantero firmará un contrato por tres años con el conjunto celeste, que habría desembolsado cerca de 3.5 millones de dólares por su fichaje, apostando por un perfil físico y explosivo que encaje en el futbol mexicano. A pesar de su constante movimiento por los clubes, Cruz Azul tiene la esperanza de que sea un jugador a largo plazo, tanto por su juventud como por su calidad en el terreno de juego.

Diestro, con 1.77 metros de estatura, Ebere destaca por su velocidad, potencia y capacidad para jugar por los costados o como segunda punta, características que le permitirán al cuerpo técnicoampliar sus variantes ofensivas.

Aunque no estará disponible para el duelo de este sábado ante Toluca, se espera que pueda ser registrado antes del jueves 12 de febrero, cuando Cruz Azul reciba al Vancouver Whitecaps en la vuelta de la Concacaf Champions Cup.

En La Noria confían en que su incorporación aporte profundidad, competencia interna y soluciones inmediatas a un plantel urgido de estabilidad y resultados. Todo apunta a que Christian Ebere será el último refuerzo de Cruz Azul para este Clausura 2026.