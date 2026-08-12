El enfado de Julián Álvarez  con el Cholo Simeone tras pedirle salir al Barcelona

La situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid se torna cada vez más complicada. El delantero argentino acumula molestia y ha dejado claro que su futuro no pasa por el club rojiblanco. La tensión interna crece día a día mientras el mercado de fichajes sigue abierto.

Hoy, 12 de agosto, la historia podría haber cambiado de rumbo. Un encuentro directo con Diego Simeone marcó un punto de inflexión en una saga que lleva semanas dominando la actualidad del futbol español.

En el Atlético no pretenden tranferir a Julián Álvarez @Atleti

Simeone y Julián Álvarez, cara a cara: el delantero le pide salir a Barcelona

De acuerdo con informaciones de distintos medios de España, Julián Álvarez se reunió esta mañana con Diego Pablo Simeone en la ciudad deportiva del Atlético.

El delantero argentino aprovechó el momento previo al entrenamiento para comunicarle de forma directa su intención de abandonar el club y fichar por el FC Barcelona, destino que considera su sueño.

En el encuentro también estuvieron presentes sus representantes, Fernando Hidalgo y Sergio Díaz. Álvarez expuso con contundencia que solo contempla vestir la camiseta azulgrana la próxima temporada y que no se plantea otras opciones. El ambiente, según las fuentes, fue correcto pero tenso.

El ‘Cholo’ Simeone respondió que la decisión final no depende de él, sino de los directivos del Atlético de Madrid. Respuesta que generó el enojo del jugador, que ya venía acumulando frustración por la falta de avances en su salida y por la postura firme del club de no facilitar el traspaso.

El Atlético de Madrid, cada vez más difícil con Julián

La posición del Atlético se vuelve más delicada. Con Julián Álvarez molesto y decidido a forzar su marcha, el vestuario y el entorno del equipo afrontan una situación de inestabilidad en plena pretemporada.

El club mantiene su negativa a vender, pero la actitud del delantero complica cualquier plan de continuidad.

Mientras Barcelona sigue al acecho y el jugador insiste en su deseo, el Atlético deberá gestionar con cuidado las próximas horas. La relación entre el crack argentino y la entidad rojiblanca atraviesa su momento más crítico.