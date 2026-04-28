Chivas vs Tigres, la rivalidad que estigmatizó la carrera de Luis Enrique Santander 

Los choques entre el Guadalajara y los Tigres no son clásicos, pero sus aficionados los viven con una intensidad peculiar y con el trauma del "Chivander", luego de la primera final que protagonizaron en el 2017 y que dejó herido el orgullo de los regiomontanos.

La final del Clausura 2017 tuvo un protagonista que hasta hoy sigue con estigma. No vestía ni rojiblanco ni del bando de los Tigres. Luis Enrique Santander, el árbitro del juego de vuelta en el Estadio Akron.

Tras la cardiaca final de ida en el Volcán (2-2), en la que Chivas se adelantó con goles de Alan Pulido y Rodolfo Pizarro, mientras que André-pierre Gignac lo empató en los últimos cinco minutos con doblete, las expectativas quedaron en alto para la vuelta que quedó marcada por la polémica arbitral.

El Guadalajara, comandado por Matías Almeyda, volvió a tomar la ventaja con un tanto de Alan Pulido (17’), mientras que José Juan “Gallito” Vázquez puso el segundo y con complicidad de la defensa que desvió el disparo a redes propias.

Los felinos del técnico Ricardo Tuca Ferretti apretaron el duelo en los últimos minutos, casi una calca del primer episodio de la serie final. Ismael Sosa marcó el 2-1 (88’).

La final ya estaba al rojo vivo en el Akron. Con dos minutos dentro del tiempo de compensación, una falta en el área de Chivas, de Jair Pereira sobre Sosa, desató la euforia por la posibilidad del penalti.

Sin embargo, Luis Enrique Santander, quien estuvo cerca de la jugada, no juzgó la falta (una patada sobre el tobillo del jugador de Tigres que se aclaró en las repeticiones de televisión). Y de esa manera, le arrebató a los Tigres la oportunidad de igualar la final y con el pitazo final decretó el triunfo global de 4-3 y el campeonato para las Chivas.

Tiempo después Santander reconoció su error en la final de vuelta en el Akron: “Ese día me equivoqué, n hay duda de que me equivoqué. Hubiera sancionado penal”, mencionó en su momento en una entrevista con la emisora MVS.

A partir de esa final, los siempre detractores del Rebaño Sagrado y el entorno de los Tigres han estigmatizado la labor de Luis Enrique Santander. Incluso cuando es designado a hacer valer el reglamento en juegos del Guadalajara, el mote de “Chivander” es inevitable por los usuarios de las redes sociales.

¿Cómo reaccionaron los jugadores?

Edwin Hernández, en el podcast de El Reportero, relató la manera en que vivió el instante de la falta de Perira sobre Sosa: "Le metió un patadón, cuando le pega dije 'no sean mam… Qué pen..., wey. Cagamos'. Ni Santander supo qué marcó".

Mientras que el propio Jair Pereira en un programa de TUDN, confesó que "no sólo lo toqué, lo rompí. Le pegué sabroso, pero la copa ya está en la vitrina. Lo bueno es que no había VAR".

Desde Tigres, una postura que se esperaba de choque, terminó reconociendo la superioridad del Guadalajara. El volante Jurgen Damm mencionó que "a pesar de lo mucho que se habla de ese famoso penal... Chivas fue justo vencedor de esa final. En general, en los dos partidos, Chivas fue superior... No se deben poner pretextos".

Nuevo capítulo de tapatíos y regios

Desde aquella serie final del 2017, los encuentros de Chivas y Tigres han adquirido un sabor diferente. Una oportunidad de resolver rencillas. Y así lo consiguieron los universitarios, al remontarle al Guadalajara la final del Clausura 2023 (global 2-3).

Aunque no es la definición de un título, la Liguilla del Clausura 2026 verá explotar esta rivalidad de Chivas y Tigres. El 2 de mayo, la ida de los cuartos de final la disputan en el Universitario (19:00 horas). La vuelta será el 9 de mayo, en el Estadio Akron, próximamente estadio mundialista (19:07 horas).