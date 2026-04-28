Los equipos de la Liga MX reaccionaron a la lista de la Selección Mexicana que dio a conocer Javier ‘El Vasco’ Aguirre, donde figuran 20 futbolistas del torneo local, siendo Chivas el equipo que más elementos aporta. Asimismo, se dio a conocer la fecha en la que se dará a conocer la lista definitiva.

Los 5 seleccionados de Chivas: Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando ‘La Hormiga’ González.

El cuadro que dirige Gabriel Milito y que quedó como sublíder general del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, deseó mejor a los seleccionados en la recta final del proceso y, además, destacó las cualidades de cada uno.

De Luis Romo: “¡Un líder que inspira dentro y fuera de la cancha! Tu entrega, carácter y visión representarán a nuestro país. ¡Mucho éxito, CAPITÁN!”.

De Raúl ‘Tala’ Rangel: “¡El Guardián del arco Rojiblanco! Seguridad, carácter y determinación en cada atajada”.

De Brian Gutiérrez: “¡Creatividad ofensiva e inteligencia táctica! Llegó tu momento de representar a tu país, 'Guti'”.

De Armando ‘La Hormiga’ González: “Nuestro canterano goleador! Aquel niño que le temía a las hormigas hoy representa a todo un país. ¡Éxito, 'Hormi'!”.

De Roberto Alvarado: “¡El que pone el ritmo en el medio campo! Toca repartir tu talento para el mundo entero, 'Piojo'”.

TIJUANA APORTA 3 FUTBOLISTAS A LA SELECCIÓN MEXICANA

Gilberto Mora, considerado la joya mexicana, tiene su lugar seguro. Javier Aguirre también llamó a Jesús Gómez y Kevin Castañeda, con miras al siguiente ciclo mundialista.

TOLUCA CON DOS JUGADORES A LA LISTA DE LA SELECCIÓN MEXICANA:

Jesús Gallardo y Alexis Vega son los seleccionados del Toluca. La ausencia notoria es la de Marcelo Ruiz.

JUÁREZ CON DOS JUGADORES A LA LISTA DE LA SELECCIÓN MEXICANA:

FC Juárez aportó dos futbolistas, pero la Selección Mexicana aclaró que ellos tendrán la mira en el siguiente ciclo mundialista: Denzell García y Jairo Torres.

CRUZ AZUL CON SÓLO 1 FUTBOLISTA A LA SELECCIÓN MEXICANA

Erik Lira fue el único jugador considerado por Javier ‘El Vasco’ Aguirre, dejando fuera a Carlos Rodríguez.

“Fue el jugador más seguro en defensa en el partido ante Necaxa. 80% de duelos 1 vs 1 ganados”, destacó Cruz Azul.

PUMAS DA LA SORPRESA EN LISTA DE SELECCIÓN MEXICANA

La inclusión de Guillermo Martínez fue una de las sorpresas en la lista de 20 futbolistas de Selección de Mexicana. Los Pumas reconocieron su trabajo, constancia, resiliencia y disciplina.

“Con mucha garra y compromiso sabemos que darás lo mejor de ti, representándonos de la mejor manera con orgullo azul y oro”, destacó Pumas.