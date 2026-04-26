Chivas domina el historial sobre Tigres en Liguilla rumbo a Cuartos de Final

La Liga MX definió los cruces oficiales para la fase final. Las Chivas del Guadalajara y los Tigres de la UANL confirmaron su enfrentamiento directo en la etapa de eliminación del torneo Clausura 2026. Ambas escuadras disputarán la ronda de los Cuartos de Final, situación que marca la quinta ocasión en que estas dos instituciones deportivas miden fuerzas dentro de una instancia definitiva bajo el formato actual de torneos cortos.

El Rebaño culminó su participación en la fase regular instalado en la segunda posición de la tabla general. En contraste, el conjunto regiomontano aseguró su pase a la siguiente ronda tras finalizar en el séptimo lugar de la clasificación. Para encarar este compromiso, el equipo dirigido por el técnico Gabriel Milito reportó ausencias significativas en su plantilla.

Armando González cabeceando ante Joaquim. Mexsport

Los jugadores convocados como seleccionados nacionales abandonaron la concentración rojiblanca para integrarse a los trabajos de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026. Este escenario obligará al cuerpo técnico tapatío a realizar ajustes tácticos para suplir las bajas en el terreno de juego. Del otro lado de la llave, los pupilos del estratega Guido Pizarro prepararon la serie con su cuadro disponible para el duelo de ida.

HISTORIAL DE DOMINIO ROJIBLANCO EN FASES FINALES

Los registros estadísticos de la Liguilla otorgan una ventaja directa al conjunto tapatío. A lo largo de sus 4 ocasiones previas de enfrentamiento en rondas de eliminación directa, Chivas obtuvo la victoria en 3 series, mientras que la escuadra felina consiguió avanzar en 1 ocasión. Un dato que caracteriza esta rivalidad documenta que todos sus cruces en la etapa final ocurrieron exclusivamente durante los certámenes de Clausura.

Serie entre Chivas y Tigres en el Clausura 2011. Mexsport

El primer antecedente de esta llave en torneos cortos sucedió en los Cuartos de Final del Clausura 2007, etapa donde el equipo rojiblanco consiguió su pase con un marcador global de 6-3. Cuatro años más tarde, durante los Cuartos de Final del Clausura 2011, el cuadro jalisciense repitió el resultado y eliminó a los universitarios tras registrar un acumulado de 4-2.

FINALES DISPUTADAS Y EL ENFRENTAMIENTO MÁS RECIENTE

Además de los cruces en las rondas iniciales de eliminación, estos clubes protagonizaron dos series por el título de liga, dividiendo los campeonatos. Durante el torneo Clausura 2017, la institución de Guadalajara levantó la estrella 12 de su historia al superar a los regiomontanos con un marcador global de 4-3, bajo la dirección de Matías Almeyda. Posteriormente, en el Clausura 2023, los universitarios emparejaron la estadística de finales ganadas al concretar un triunfo en la cancha del Estadio Akron, cerrando la serie con un registro total de 3-2.

Tigres se coronó en casa de Chivas en el Clausura 2023. Mexsport

Para los próximos Cuartos de Final del Clausura 2026, los resultados más recientes de la fase regular muestran una dinámica diferente al dominio histórico rojiblanco en Liguilla. En su compromiso disputado el 11 de abril de 2026, la plantilla de Nuevo León consiguió la victoria al derrotar 4-1 al Guadalajara. Este marcador estableció el precedente inmediato para la nueva eliminatoria, donde ambos clubes definirán a uno de los invitados a las semifinales.