Franco Mastantuono deja al Real Madrid: jugará cedido en la Fiorentina

Franco Mastantuono fue presentado oficialmente como nuevo jugador de la Fiorentina para la temporada 2026-2027. El mediocampista argentino llega cedido por el Real Madrid, en una operación sin opción de compra, ya que el conjunto español mantiene su apuesta por el joven talento y considera que esta etapa será clave para su desarrollo.

La cesión se concretó tras una primera temporada con pocos minutos en el primer equipo del Real Madrid. Tanto el club como el futbolista coincidieron en que sumar continuidad en la Serie A será fundamental para acelerar su crecimiento y regresar con mayor experiencia.

Por ese motivo, la Fiorentina apareció como el destino ideal para que el argentino tenga mayor protagonismo en una de las ligas más competitivas de Europa.

Fabio Grosso convenció al argentino

Uno de los factores determinantes para cerrar la operación fue la conversación entre Mastantuono y el entrenador Fabio Grosso.

El técnico italiano le presentó el proyecto deportivo del club y le garantizó un papel relevante dentro del equipo, aspecto que terminó por convencer al mediocampista de aceptar la propuesta.

Afición de la Fiorentina le da una bienvenida multitudinaria

La llegada del argentino desató la ilusión entre los aficionados de la Fiorentina. Cientos de seguidores acudieron al aeropuerto de Florencia para recibir al nuevo refuerzo, considerado una de las mayores promesas del futbol sudamericano.

Además, gracias a su ciudadanía italiana, Mastantuono no ocupará plaza de jugador extracomunitario, un detalle que facilita su incorporación al plantel.

El objetivo es volver al Real Madrid con más experiencia

El préstamo forma parte del plan del Real Madrid para impulsar la evolución del mediocampista. En Valdebebas confían en que la experiencia en Italia le permita regresar con el rodaje necesario para competir por un lugar en el primer equipo.

Por su parte, la Fiorentina incorpora a un futbolista de gran proyección con la expectativa de que se convierta en una pieza importante durante la temporada.