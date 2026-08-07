Obed Vargas se lleva una sorpresita: Feliz cumpleaños en coreano

El futbolista mexicano, Obed Vargas, se llevó una sorpresita en Corea del Sur, cuando un grupo de aficionados le cantaron el tradicional “Feliz cumpleaños” en coreano, con motivo de su celebración número 21.

El Atlético de Madrid se encuentra en Corea del Sur para disputar un partido amistoso contra el Manchester City en el Seoul World Cup Stadium, duelo para el que fue convocado Obed Vargas.

A su llegada a Seúl, los jugadores rojiblancos tuvieron un encuentro con integrantes de la Peña Atlética La Osa de Corea del Sur.

Obed Vargas nació un 5 de agosto de 2005 y fue celebrado por un grupo de aficionados, que le cantaron “Feliz cumpleaños”. El seleccionado mexicano que participó en el Mundial 2026, se mostró agradecido y aplaudió el gesto.

Hace unos días, el Atlético de Madrid también celebró el cumpleaños número 21 de Vargas, con un mensaje en redes sociales y un video de sus mejores momentos con el club: “El '21' cumple 21 años. ¡Muchas felicidades wey”.

El centrocampista mexicano redujo sus vacaciones para incorporarse a la pretemporada del Atlético de Madrid con el objetivo de seguir en el equipo, al que llegó un 2 de febrero de 2026.

Obed Vargas sumó elogios por su desempeño en la cancha y fue uno de los referentes del equipo, Antoine Griezmann, el que aseguró que el jugador está hecho para el Atlético.

“Es un jugador nacido para el Atleti. Pelea cada balón, juega un futbol muy intenso. Y estoy seguro de que va a triunfar”, señaló.

Obed Vargas tiene un contrato con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2030.