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Potente arranque de México en el fin de semana de Centroamericanos 2026

México cosechó varios oros en la mañana de este viernes 7 de agosto de 2026, con tres en canotaje y uno en Natación Artística de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Por: Arturo López

Potente arranque de México en el fin de semana de Centroamericanos 2026
Potente arranque de México en el fin de semana de Centroamericanos 2026Mexsport

México tuvo un potente arranque de fin de semana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al sumar medallas de oro, dos platas y dos bronces.

Para abrir la jornada del viernes, la dupla mexicana conformada por Beatriz Briones y Maricela Montemayor lograron la presea dorada en K2-500 del Canotaje de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Detuvieron el crono con 1:46.58, teniendo +6.11 de ventaja sobre la pareja colombiana formada por Diexe Molina y Tatiana Muñoz.

México conquistó el K4-500 metros del Canotaje de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
México conquistó el K4-500 metros del Canotaje de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026Mexsport

Beatriz Briones sumó otra medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, luego de conquistar el K4-500 metros, junto a Karen Berelleza, Ana Hernández y Maricela Montemayor.

Por su parte, Daniel Ledesma se coronó en la prueba de K1-1000 metros al registrar 3:53.08.

Daniel Ledesma sumó un oro para México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
Daniel Ledesma sumó un oro para México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026Mexsport

Mauricio Figueroa consiguió la medalla de plata en la final de K1-200 metros con un tiempo de 37.11 segundos.

En el K4-500 metros varonil, Mauricio Figueroa, Daniel Ledesma, Alexander Popa y Jahir Zúñiga sumaron un bronce.

La Natación Artística sumó una medalla de oro. Marla Arellano e Itzamary González se coronaron en la final de dueto libre femenil con un registro de 286.6392.

A su vez, Joana Jiménez y Diego Villalobos obtuvieron la medalla de plata en la final de dueto mixto libre.

Por su parte, Marcos Madrid sumó un bronce en la prueba individual del tenis de mesa.

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