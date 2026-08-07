Potente arranque de México en el fin de semana de Centroamericanos 2026

México tuvo un potente arranque de fin de semana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al sumar medallas de oro, dos platas y dos bronces.

Para abrir la jornada del viernes, la dupla mexicana conformada por Beatriz Briones y Maricela Montemayor lograron la presea dorada en K2-500 del Canotaje de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Detuvieron el crono con 1:46.58, teniendo +6.11 de ventaja sobre la pareja colombiana formada por Diexe Molina y Tatiana Muñoz.

México conquistó el K4-500 metros del Canotaje de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 Mexsport

Beatriz Briones sumó otra medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, luego de conquistar el K4-500 metros, junto a Karen Berelleza, Ana Hernández y Maricela Montemayor.

Por su parte, Daniel Ledesma se coronó en la prueba de K1-1000 metros al registrar 3:53.08.

Daniel Ledesma sumó un oro para México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 Mexsport

Mauricio Figueroa consiguió la medalla de plata en la final de K1-200 metros con un tiempo de 37.11 segundos.

En el K4-500 metros varonil, Mauricio Figueroa, Daniel Ledesma, Alexander Popa y Jahir Zúñiga sumaron un bronce.

La Natación Artística sumó una medalla de oro. Marla Arellano e Itzamary González se coronaron en la final de dueto libre femenil con un registro de 286.6392.

A su vez, Joana Jiménez y Diego Villalobos obtuvieron la medalla de plata en la final de dueto mixto libre.

Por su parte, Marcos Madrid sumó un bronce en la prueba individual del tenis de mesa.