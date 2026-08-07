Chicharito sorprende: habría preferido retirarse en Manchester United y no en Chivas

Javier "Chicharito" Hernández sorprendió al revelar una decisión que habría tomado al final de su carrera: si hubiera podido elegir el lugar para despedirse del futbol, habría sido el Manchester United y no las Chivas de Guadalajara.

El delantero mexicano reconoció que mantiene un vínculo especial con el conjunto inglés, club donde vivió una de las etapas más exitosas de su trayectoria y donde se convirtió en uno de los atacantes mexicanos más reconocidos en Europa.

"Yo me habría retirado en el United": Chicharito recuerda su etapa en Old Trafford

Durante una entrevista con el exdefensor del Manchester United, Rio Ferdinand, Hernández habló sobre la importancia que tuvo el equipo inglés en su vida profesional y personal.

El atacante aseguró que siempre imaginó una despedida con la camiseta de los Red Devils y fue contundente al expresar su sentimiento:

Yo me habría retirado en el United”.

Chicharito llegó al Manchester United en 2010 procedente de Chivas y permaneció en el club hasta 2015. En ese periodo disputó 157 partidos, marcó 59 goles y conquistó dos títulos de la Premier League, además de una Community Shield y un subcampeonato de la UEFA Champions League.

Su regreso a Chivas no cumplió las expectativas

En 2024, Hernández volvió al Guadalajara con la ilusión de cerrar su carrera en el club donde debutó profesionalmente. Sin embargo, su segunda etapa con el Rebaño Sagrado estuvo marcada por lesiones, falta de continuidad y dificultades para recuperar su mejor versión.

El delantero reconoció que los últimos años fueron complicados, al punto de perder por momentos la motivación por jugar futbol y contemplar seriamente la posibilidad del retiro.

Manchester United mantiene un lugar especial en su carrera

A pesar de haber defendido los colores de varios clubes durante su trayectoria, Chicharito mantiene al Manchester United como una de las instituciones más importantes de su vida futbolística.

Su paso por Old Trafford lo consolidó como uno de los mexicanos más destacados en Europa y dejó una huella que, según sus propias palabras, habría sido el escenario ideal para cerrar su historia como profesional.