Lamine Yamal causa furor al usar la camiseta de Colombia en Medellín

Lamine Yamal volvió a acaparar los reflectores, esta vez lejos de las canchas. El campeón del mundo con España eligió Colombia para disfrutar de sus vacaciones y protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral al vestir la camiseta de la Selección Colombia durante un recorrido por Medellín.

Lamine Yamal recorre la Comuna 13 junto a WestCOL y Ryan Castro

El delantero del FC Barcelona visitó la emblemática Comuna 13 acompañado por el creador de contenido WestCOL y el cantante Ryan Castro, donde convivió con aficionados que siguieron de cerca cada uno de sus movimientos.

El gesto que más llamó la atención fue verlo portar la camiseta de la Selección Colombia, una imagen que fue celebrada por los seguidores y que rápidamente inundó las redes sociales.

Lamine Yamal canta junto a Ryan Castro

Uno de los momentos más virales de su visita ocurrió cuando Yamal subió al escenario con Ryan Castro para interpretar "El Ritmo que nos Une", desatando la euforia del público.

Los videos del momento acumularon miles de reproducciones y reacciones, consolidando la visita del español como uno de los temas más comentados en Colombia.

El alcalde de Medellín le dio la bienvenida

La presencia del joven futbolista también fue destacada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien compartió una fotografía junto al campeón del mundo y le dio la bienvenida a la ciudad en el marco de la Feria de las Flores.

Después de pasar varios días entre Cartagena y Medellín, Lamine Yamal regresará a España para incorporarse a la pretemporada del FC Barcelona, cerrando unas vacaciones que fortalecieron su conexión con la afición colombiana.