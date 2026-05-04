Chivas sufre una maldición en casa: La escandalosa racha sin vencer a Tigres en el Estadio Akron

El imponente Estadio Akron pierde su magia cuando los Tigres de la UANL pisan la cancha. Para las Chivas del Guadalajara, recibir a la escuadra regiomontana se transformó en una auténtica película de terror dentro del futbol mexicano. Atrás quedaron aquellos días donde el territorio rojiblanco asfixiaba a los rivales; hoy, los universitarios pasean con tranquilidad en Zapopan y los números respaldan esta cruda realidad que lastima el orgullo de la afición tapatía.

El Rebaño Sagrado arrastra una pesada losa de varios años sin conocer la victoria frente a los felinos en calidad de local. Para encontrar el último triunfo de Chivas en casa contra este rival, necesitamos viajar en el tiempo hasta la Jornada 2 del Apertura 2019. En aquella lejana noche, Antonio Briseño y Alan Pulido anotaron los goles que sellaron un 2-0 a favor de los locales. Sin embargo, nadie imaginó que ese festejo marcaría el inicio de una oscura y larguísima sequía.

Miguel Gómez cabizbajo tras el partido de ida contra Tigres. Mexsport

LA HUMILLANTE HEGEMONÍA FELINA EN ZAPOPAN

Después de esa última alegría, el dominio de la rivalidad cambió de bando de manera radical. Ambos conjuntos chocaron en siete ocasiones más dentro de la fortaleza tapatía, y el saldo resultó catastrófico para el equipo local: tres empates y cuatro dolorosas derrotas. La balanza favoreció por completo a Tigres, equipo que entendió a la perfección cómo anular el sistema de juego del Guadalajara para dictar sus propias reglas, incluso con todo el público en contra.

La tragedia rojiblanca comenzó sutilmente con un empate sin goles en el Clausura 2021. Pero la verdadera sacudida estalló un año después. Durante el Clausura 2022, los regiomontanos clavaron un contundente 3-1, y en el Apertura 2022, la herida se hizo todavía más grande con un aplastante 4-1. Los visitantes demostraron una superioridad táctica y una efectividad frente al arco que dejó en evidencia las carencias del cuadro dirigido en aquel entonces por los técnicos tapatíos.

Tigres se coronó en casa de Chivas en el Clausura 2023. Mexsport

El momento más crítico de este historial reciente ocurrió durante la Gran Final del Clausura 2023. Con el inmueble a reventar y la ilusión del campeonato a tope, el equipo de Nuevo León le arrebató la gloria a los jaliscienses con un marcador de 3-2 en tiempo extra. Ese golpe destrozó el ánimo de la institución y confirmó que la casa de las Chivas funcionaba como un terreno a modo para los de San Nicolás de los Garza.

UNA ESTADÍSTICA DE TERROR QUE PARECE NO TENER FIN

La inercia ganadora de los visitantes continuó como una aplanadora. Para el Apertura 2023, los de la UANL regresaron para propinar otra goleada de escándalo, ahora por 4-0. Aunque el Guadalajara intentó frenar la sangría en los torneos más recientes, solo consiguió igualadas que saben a frustración. En el Clausura 2025 rescataron un 1-1 y durante el Apertura 2025 firmaron un gris empate a cero. Esta racha negativa posiciona este enfrentamiento como la gran cuenta pendiente a resolver para romper la maldición.

Ricardo Marín buscando recuperar el balón. Mexsport

Ante este panorama, Chivas deberá de romper esa inercia negativa el próximo sábado 9 de mayo, cuando reciba a Tigres para la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026, encuentro al que llega con una desventaja de 3-1 y obligado a ganar por una diferencia de dos goles para conseguir el pase a Semifinales.

A continuación, el recuento de los últimos ocho compromisos entre estas dos instituciones en el Estadio Akron: