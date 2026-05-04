VIDEO: Hamilton y su gesto obsceno tras chocar con Colapinto en Miami

El Gran Premio de Miami 2026 fue escenario de un momento de tensión entre Lewis Hamilton y Franco Colapinto por un incidente en pista en el arranque de la competencia. La frustración del británico estalló tras un contacto entre ambos monoplazas y llevó a que el siete veces campeón del mundo hiciera un gesto obsceno al argentino.

La maniobra crítica ocurrió en el primer giro cuando Hamilton intentó superar al argentino por el exterior en un toque que desprendió componentes de fibra de carbono del vehículo de Hamilton y provocó una pérdida de entre 15 y 20 puntos de carga aerodinámica.

Al finalizar la competencia, Hamilton compartió su perspectiva sobre el caótico inicio: “Tuve mucha mala suerte al quedar atrapado en el trompo de Max y obviamente perdí posiciones desde allí”. Sobre el roce específico con el Alpine, el piloto de Ferrari explicó: “Luego recibí daños de Franco y eso me hizo perder una tonelada de carga aerodinámica. Después de eso, simplemente estaba en tierra de nadie”.

La magnitud del daño se tradujo en una notable falta de ritmo en la pista de Florida. “Perdí medio segundo de carga aerodinámica en el coche, simplemente estaba conduciendo, intentando conseguir tantos puntos como pudiera con el daño”, confesó Hamilton.

El británico lamentó que el incidente arruinara su estrategia, ya que se sentía competitivo antes de la arrancada: “Sentía que 'íbamos a ser fuertes en esta carrera' y luego, obviamente, con el daño, es lo peor cuando sucede en la primera vuelta. Simplemente no hay nada que puedas hacer”.

Pese al altercado y al gesto —que no fue captado por la transmisión oficial en el momento—, Franco Colapinto celebró el mejor resultado de su trayectoria en la Fórmula 1 al finalizar séptimo. Su desempeño permitió que la escudería Alpine escalara a la quinta posición del campeonato de constructores con 23 unidades.