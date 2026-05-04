El último mensaje de Lamazón: “Esto no es un final”

La voz de Eduardo Lamazón volvió a escucharse, ahora en forma de despedida. A través de su cuenta oficial de Instagram, se publicó un mensaje póstumo que ha conmovido al mundo del boxeo mexicano, en el que el analista deja palabras de agradecimiento, reflexión y un último adiós cargado de identidad.

El texto, firmado por el propio “Don Lama”, comienza con un tono íntimo, dirigido a sus familiares, amigos y al público que lo acompañó durante décadas, marcando desde el inicio que no se trata de una despedida definitiva.

Hoy no me dirijo a ustedes con un adiós, sino con un profundo y sincero hasta luego”, se lee en el mensaje, una frase que resume el espíritu de quien dedicó su vida a contar el boxeo desde la pasión y la cercanía.

Uno de los ejes del mensaje es su relación con México, país que adoptó como propio y donde construyó gran parte de su trayectoria.

México no fue solamente el lugar donde desarrollé mi pasión por el boxeo; fue el país que me abrió sus puertas… y me dio un hogar”, escribió, destacando el sentido de pertenencia que lo acompañó durante más de 45 años.

Lamazón también hizo un recorrido emocional por su vida, recordando el camino que lo llevó a consolidarse como una de las voces más reconocidas del pugilismo, y agradeciendo a quienes formaron parte de su historia dentro y fuera de los medios.

Cada experiencia, cada palabra compartida y cada momento vivido quedan guardados con gratitud en mi memoria”, expresó, en una de las líneas más personales del texto.

El mensaje no dejó fuera su etapa en televisión, donde durante años fue parte de TV Azteca, una casa que reconoció como fundamental en su carrera.

Me llevo lo mejor de cada uno de ustedes: su cariño, su apoyo y las enseñanzas”, escribió, en alusión a su paso por la televisora.

Sin embargo, el cierre fue el que terminó por marcar a quienes lo leyeron. Lejos de un adiós definitivo, Lamazón optó por una despedida con esperanza.

Esto no es un final, sino una pausa en el camino… porque cuando los lazos son verdaderos, las despedidas no existen”, señala el texto, dejando una reflexión que rápidamente fue compartida por aficionados y figuras del boxeo.

La publicación se convirtió en un punto de encuentro para mensajes de reconocimiento, agradecimiento y despedida, confirmando el impacto que tuvo Eduardo Lamazón no solo como analista, sino como una figura cercana para varias generaciones.