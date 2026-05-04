VIDEO: El increíble autogol por el que este portero ahora es sospechoso de amaño

El futbol panameño se colocó bajo la lupa luego de un desenlace que desató sospechas. Un insólito autogol en el minuto 90, cometido por José Calderón, portero del Sporting San Miguelito, terminó por darle el triunfo 3-2 al Alianza FC y provocó una ola de cuestionamientos sobre un posible amaño de partido.

La jugada, que rápidamente se viralizó en redes sociales, mostró un error poco común en el arquero, suficiente para encender las alarmas dentro y fuera de la cancha. La Liga Panameña de Futbol (LPF) no tardó en reaccionar y anunció la apertura de una investigación de oficio, activando sus protocolos de integridad.

A través de un comunicado, el organismo informó que su Unidad de Integridad citará a las partes involucradas para esclarecer lo ocurrido, además de poner en marcha una fuerza de tarea conjunta. La liga fue clara: hay acciones que exceden el margen de error natural del juego y deben ser analizadas a fondo.

El caso no quedó solo en la cancha. El Sporting San Miguelito expresó su profunda preocupación y confirmó que presentó denuncias formales ante la LPF y la Federación Panameña de Futbol, solicitando una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial. El club también pidió sanciones firmes en caso de comprobarse irregularidades.

El contexto agrava el tema. En 2023 ya se habían denunciado posibles arreglos de partidos, mientras que en 2024 autoridades panameñas detuvieron a jugadores vinculados a redes de amaño, en un escándalo que evidenció pagos para alterar resultados. Este nuevo episodio vuelve a poner en entredicho la credibilidad del torneo.

Por su parte, José Calderón salió a dar la cara y rechazó categóricamente cualquier señalamiento. El guardameta aseguró que se trató de un “error estrictamente deportivo e involuntario”, atribuyendo su reacción posterior a la frustración por el resultado.

Mientras tanto, la LPF adelantó que enviará el caso a la Comisión de Disciplina, dejando claro que llevará la investigación hasta sus últimas consecuencias. La polémica ya está instalada y el video del autogol sigue alimentando el debate sobre si fue un simple error… o algo más.

Por ahora, el video del autogol sigue circulando y alimentando la conversación, mientras crece la presión sobre las autoridades para esclarecer lo ocurrido. Entre la duda y la incredulidad, el caso se perfila como una prueba clave para la credibilidad del futbol panameño, donde la diferencia entre un error y un posible amaño podría marcar un antes y un después.