Chivas – Santos (EN VIVO), Jornada 11 del Clausura 2026 de Liga MX

Remate de Francisco Villalba que pasó a un costado, lo que les costó un regaño a los defensores de Chivas por parte de Milito

¡¡¡Gooooool!!! Una gran jugada por el sector izquierdo de Chivas. Se triangularon para abrir espacios, primer remate que rechazó Acevedo, pero el contrarremate de 'La Hormiga' sacudió las redes