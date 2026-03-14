Chivas – Santos (EN VIVO), Jornada 11 del Clausura 2026 de Liga MX
Detalles, imágenes y goles del partido entre Chivas y Santos, jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX
Chivas
10
Santos
1er. tiempo
18'¡¡¡Susto para Chivas!!!
Remate de Francisco Villalba que pasó a un costado, lo que les costó un regaño a los defensores de Chivas por parte de Milito
¡¡¡Gooooool!!!Una gran jugada por el sector izquierdo de Chivas. Se triangularon para abrir espacios, primer remate que rechazó Acevedo, pero el contrarremate de 'La Hormiga' sacudió las redes
9'Servicio peligroso de Armando González, donde no pudo llegar Ángel Sepúlveda, pero sí Carlos Acevedo
6'¡¡¡Qué jugada hizo Efraín Álvarez para quitarse a su marcador!!!
Su servicio fue a segundo poste, pero 'La Hormiga' González no pudo rematar de cabeza
3'Haret Ortega se "desquitó" del 'Cuate" Sepúlveda con una "dormilona"
1'Ángel Sepúlveda le cayó encima a Haret Ortega y el jugador de Santos quedó tendido en la cancha
¡¡¡Arrancaaaaa el partido!!!
Los jugadores salen a la cancha
Chivas acumula 6 partidos sin derrota (4 victorias y 2 empates) ante Santos en el Estadio Akron
En los últimos 10 partidos contra Santos, Chivas suma cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas
Chivas tratará de continuar su invicto en el Estadio Akron; suma nueve partidos sin perder en el inmueble
¡Bienvenidos al MxM del partido entre Chivas y Santos, jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX!