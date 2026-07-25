Chivas: El Rebaño tiene baja de última hora para enfrentar a Juárez 

Chivas llega a la jornada 2 del Apertura 2026 con la necesidad de reaccionar tras la derrota sufrida en su debut ante Toluca. El Rebaño Sagrado recibirá este sábado a FC Juárez en el Estadio Akron con el claro objetivo de sumar sus primeros tres puntos del torneo.

El conjunto dirigido por Gabriel Milito buscará dejar atrás el mal sabor de boca del estreno y comenzar a trepar en la tabla general.

Omar Govea, jugador de Chivas MEXSPORT

Omar Govea se lesiona con Chivas

El mediocampista Omar Govea no estará disponible para el duelo de este sábado ante los Bravos. El jugador se perdió los últimos entrenamientos por una molestia física que finalmente lo dejó fuera de la convocatoria.

La ausencia del volante representa un golpe sensible para el esquema de Gabriel Milito, quien venía contando con Govea como una de las piezas de contención y equilibrio en el centro del campo.

El cuerpo técnico ya trabaja en las alternativas para suplir su lugar. Jugadores como Fernando González, Kevin Castañeda o incluso ajustes con Luis Romo podrían ser las opciones para cubrir esa zona ante un rival que buscará complicar la salida del Guadalajara.

Efraín Álvarez recibe alta médica y podría jugar ante Juárez

La buena noticia para el Rebaño es el regreso de Efraín Álvarez. El mediocampista ofensivo ya recibió el alta médica tras recuperarse de la operación de varicocele a la que fue sometido y vuelve a estar a disposición del cuerpo técnico.

Aunque no realizó la pretemporada completa junto al resto del plantel y es poco probable que arranque como titular, existe la posibilidad real de que tenga minutos durante el encuentro.

La semana de preparación de Chivas para enfrentar a Juárez en la Jornada 2 Mexsport

Su calidad técnica, visión de juego y capacidad para desequilibrar podrían convertirse en un factor importante desde el banquillo, especialmente considerando las ausencias que presenta el medio campo ofensivo del Guadalajara.