¿Cómo se preparará Chivas para enfrentar a Juárez en la Jornada 2? 

Tras la derrota por 2-0 ante Toluca en la jornada inaugural del Apertura 2026, donde los Diablos Rojos dominaron con goles de Alexis Vega y Jesús Gallardo, el Guadalajara enfrenta una situación de urgencia.

El equipo dirigido por Gabriel Milito mostró falta de coordinación y profundidad en ataque, lo que generó un fuerte descontento entre la afición. Ahora, el Rebaño Sagrado deberá resetear mentalmente y salir con todo en casa para sumar sus primeros tres puntos.

El Tala Rangel se lució con grandes atajadas, evitando la goleada MEXSPORT

Así será la preparación de Chivas para enfrentar a Juárez

En la jornada 2, Chivas recibe a FC Juárez en el Estadio Akron con la obligación de conseguir la victoria.

Los Bravos también llegan con una derrota en la primera fecha, por lo que se espera un duelo abierto donde el local buscará imponer su jerarquía y solidez en el fortín de Zapopan para recuperar terreno en la tabla y calmar los ánimos de su exigente afición.

Para este encuentro, el Guadalajara entrenará toda la semana en Verde Valle. A excepción de Ángel Sepúlveda, quien seguramente será suspendido un partido por la roja ante Toluca, Milito tendrá plantel completo.

Seguramente Armando González será el delantero titular, mientras que veremos si Brian Gutiérrez, el otro mundialista, tendrá oportunidad desde el arranque.

Lunes 20 de julio

Entrenamiento en Verde Valle

​9:00 AM

Martes 21 de julio

Entrenamiento en Verde Valle

​9:00 AM

Miércoles 22 de julio

Entrenamiento en el Estadio AKRON

​9:00 AM

Jueves 23 de julio

Entrenamiento en Verde Valle

​9:00 AM

Viernes 24 de julio

Entrenamiento en Verde Valle

​4:30 PM

Sábado 25 de julio

Guadalajara vs. Juárez, Jornada 2 del Apertura 2026

​Estadio AKRON

¿Dónde ver el Chivas vs Juárez de la J2 del Apertura 2026?