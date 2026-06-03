¡De Chivas para el mundo! La 'Hormiga' González, el mejor jugador de la Liga MX

El Clausura 2026 se recordará como uno de los mejores torneos de Chivas en los últimos años. El equipo rojiblanco mostró una versión sólida, con buen futbol y una afición que volvió a llenar el Estadio Akron partido tras partido.

Sin embargo, el sueño del título se vio truncado por la cercanía del Mundial. La Selección Mexicana llamó a cinco elementos clave del plantel, lo que rompió el ritmo del equipo y afectó su funcionamiento colectivo.

Entre los más afectados estuvo su goleador, Armando González, quien debió ausentarse en momentos cruciales, dejando un vacío importante en el ataque rojiblanco.

'Hormiga' González con los brazos en alto. Mexsport

La 'Hormiga' González, elegido Jugador del Torneo

La Liga MX dio a conocer que Armando González fue nombrado el Mejor Jugador del Clausura 2026. El premio, votado directamente por la afición a través de la plataforma oficial de la liga, reconoce el impacto del delantero tanto en lo deportivo como en lo emocional.

La 'Hormiga' se impuso en la votación final por amplio margen ante nombres Gignac, Rotondi, Brian Rodríguez, Keylor Navas, etc. Su constancia, garra y olfato goleador fueron determinantes para que la afición lo distinguiera como el gran figura del torneo.

Con este galardón, la Hormiga se convierte en el primer jugador de Chivas en recibir este premio por votación popular desde hace varias temporadas, lo que resalta el cariño y el reconocimiento que ha generado entre los seguidores del futbol mexicano.

Armando 'Hormiga González celebrando su gol ante León Mexsport

De desconocido a ídolo: la meteórica ascensión de Armando González

Hace apenas un año, el nombre de Armando González era prácticamente desconocido para la mayoría de los aficionados de la Liga MX. Surgido de las fuerzas básicas de Chivas, pocos apostaban por él como titular indiscutible en el primer equipo.

Hoy, la Hormiga cierra el año futbolístico como campeón de goleo con 24 anotaciones, convirtiéndose en el máximo artillero del balompié mexicano.

Su capacidad para definir en el área, su velocidad y su compromiso táctico lo han transformado en uno de los delanteros más completos del torneo.

La afición lo ve ya como un gran centrodelantero, un “9” de raza que representa los valores de Chivas: garra, entrega y amor por la camiseta. De ser una promesa, pasó a ser el referente ofensivo del Rebaño Sagrado.

¿La Hormiga se va a Europa tras el Mundial?

Armando González disputará su primer Mundial con la Selección Mexicana, un sueño cumplido para el joven atacante que ha vivido un ascenso vertiginoso en los últimos meses.

Y en caso de que tenga una destaca actuación, podría irse a Europa rápidamente. Equipos de la Serie A, Ligue 1 y la Bundesliga han mostrado interés en sus servicios, atraídos por su olfato goleador, su edad y su potencial de crecimiento.

Mientras se prepara para defender a México en la Copa del Mundo, la Hormiga mantiene los pies en la tierra, aunque sabe que una buena actuación en el torneo internacional podría acelerar su salida a Europa y marcar un antes y un después en su carrera.