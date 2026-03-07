Chivas mantiene hegemonía sobre Atlas; ‘La Hormiga’ erró un penal

Las Chivas del Guadalajara mantuvieron su hegemonía sobre el Atlas, al sumar su victoria número 75 por 60 descalabros, luego de vencer 1-2 a los Rojinegros en el Estadio Jalisco, donde Armando ‘La Hormiga’ González se reencontró con el gol para sumar su sexto tanto en el Clausura 2026 de la Liga MX, pero también erró un penal. Previo al encuentro, aficionados rojinegros le aventaron de todo al camión del Guadalajara en su arribo al inmueble.

El Atlas le puso candela al encuentro al ejercer presión alta, que le resultó para el hacer el 1-0. Raúl ‘Tala’ Rangel quiso salir jugando, pero Paulo Ramírez se avivó para robarle el balón a Fernando González y después sacar un potente zurdazo para mandar el balón pegado al poste derecho del seleccionado mexicano al 12’. Desde la banca rojiblanca le pidieron al arquero que ya mejor reventara el esférico para otra ocasión.

Paulo Ramírez festejó el 1-0 al minuto 12 Mexsport

El Guadalajara siguió desconcertado y Gustavo Ferrareis estuvo a punto de hacer el segundo, pero “Tala” Rangel desvió a tiro de esquina con algunas dificultades.

Chivas se sacudió la presión del Atlas tras 30 minutos intensos y después fue el mandón en la cancha, pero sin tener puntería.

Chivas dominó después de media hora del encuentro Mexsport

Antes del descanso, el Atlas se fue al frente tratando de aumentar la ventaja. Diego González condujo el balón ante tres rivales para después mandar un servicio para Paulo Ramírez, que no pude rematar debido a que Daniel Ramírez le robó el esférico.

Para el segundo tiempo, Chivas salió más ofensivo y Armando ‘La Hormiga’ González se volvió a reencontrar con el gol para sumar su sexto tanto en el Clausura 2026. El delantero mando un rechazó que fue desviado por un defensor, imposible para que Camilo Vargas lo rechazara al 48’.

'La Hormiga' González marcó se sexto gol de la temporada Mexsport

El Guadalajara estuvo a punto de darle la vuelta al marcador. En una jugada a balón parado, se prolongó el esférico a segundo poste, pero el remate de José Castillo no fue con la pierna correcta y el balón pasó a un costado al 53’.

Llegó la polémica. Jorge Rodríguez sujetó con el brazo izquierdo a Daniel Aguirre en el área. El árbitro Marco Antonio Ortiz detuvo el partido para revisar la jugada en el VAR, para después decretar penal y amarilla para el jugador del Atlas. Camilo Vargas estuvo impresionante al detener el remate de ‘La Hormiga’ González al 70’.

Dos penales se marcaron a favor de Chivas. El primero tuvo que ser revisado en el VAR Mexsport

De nuevo penal. Gaddi Aguirre le dio un pisotón accidental a Ángel Sepúlveda para que el árbitro central no dudara en marcar la pena máxima al 70’. Gabriel Milito decidió que ‘La Hormiga’ no lo cobrara, por lo que “El Cuate” mostró su experiencia para mandar un remate casi al centro, engañando a Camilo Vargas para hacer el 1-2 al 84’.

En tiempo de compensación, los ánimos estuvieron a tope. Una fuerte entrada sobre Efraín Álvarez en los linderos del área provocó el enojo de los rojiblancos.