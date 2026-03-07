Atlas Vs Chivas EN VIVO: Jornada 10, Clausura 2026 de la Liga MX
Atlas buscará dar la sorpresa en el Clásico Tapatío al enfrentarse a Chivas en la cancha del Estadio Jalisco; sigue el partido completamente EN VIVO
ATLAS
00
CHIVAS
POR COMENZAR
-¡¡¡Alineaciones confirmadas!!!
Alineación de Atlas: Camilo Vargas, Gustavo Ferrareis, Gaddi Aguirre, Paulo Ramírez, Jorge Rodríguez, Aldo Rocha, Manuel Capasso, Edgar Zaldivar, Diego González, ‘Ponchito’ González y Sergio Hernández.
Alineación de Chivas: ‘Tala’ Rangel, José Castillo, Bryan González, Diego Campillo, Daniel Aguirre, Omar Govea, ‘Oso’ González, Richard Ledezma, ‘Piojo’ Alvarado, Ángel Sepúlveda y Armando ‘Hormiga’ González
-Chivas es 4º y Atlas 6º en la tabla de posiciones
Así marcha la tabla de posiciones de Liga MX previo al Clásico Tapatío
-Atlas recibe a Chivas en el Clásico Tapatío del Clausura 2026
Sigue el partido de la Jornada 10 completamente EN VIVO