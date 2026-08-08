Chivas se juega la vida ante Dallas en Leagues Cup: Horario y Dónde ver

Chivas se juega una de sus últimas cartas este sábado ante el FC Dallas en la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. El Rebaño Sagrado llega con apenas un punto en la tabla de la Liga MX tras empatar 1-1 con el LAFC y caer en la tanda de penales, un resultado que los dejó lejos de los puestos de clasificación.

El conjunto dirigido por Gabriel Milito busca reaccionar de inmediato ante un rival texano que debutó con triunfo 2-0 sobre Querétaro y suma tres unidades en la tabla de la MLS.

Chivas necesita puntos de manera urgente para no quedar prácticamente fuera de la pelea por uno de los cuatro boletos que otorga la tabla de la Liga MX hacia los Cuartos de Final.

Jugadores de Chivas celebrando el gol ante el LAFC Reuters

Chivas necesita ganar para mantenerse vivo en la Leagues Cup

El formato de la fase de grupos es claro: cada equipo disputa tres partidos y solo los cuatro mejores de la tabla de la Liga MX avanzan a Cuartos de Final. Con un solo punto de su primer compromiso, Chivas enfrenta un escenario exigente.

Una victoria en los 90 minutos ante el Dallas les daría tres puntos y los colocaría con cuatro unidades, manteniendo intactas las posibilidades de pelear la clasificación dependiendo de los resultados de los demás y de su último partido.

Si el encuentro termina empatado en el tiempo reglamentario, ambos equipos suman automáticamente un punto y el partido se define desde el punto penal. En caso de que Chivas gane la tanda, obtendría el punto extra y terminaría el duelo con dos unidades (total de tres en la tabla).

Ese escenario mejoraría su posición, pero seguiría dejando al Rebaño con un margen estrecho para alcanzar los puestos de clasificación, ya que necesitaría un resultado muy positivo en su tercer y último partido de la fase de grupos.

Una derrota en los penales les dejaría solo el punto del empate (total de dos), lo que complicaría aún más sus opciones y los alejaría casi definitivamente de los cuatro primeros lugares de la tabla mexicana.

Por eso el objetivo es claro: buscar la victoria en los 90 minutos ante Dallas para seguir con vida en el torneo. Cualquier otro resultado dejaría a Chivas dependiendo de combinaciones y de un gran cierre de fase de grupos para aspirar a los Cuartos de Final.

¿Dónde ver el Chivas vs Dallas de la Leagues Cup?