El Barcelona pierde el triangular de la Friuli Venezia Giulia Cup ante Udinese

El Futbol Club Barcelona, Udinese Calcio y Nottingham Forest disputaron la primera edición de la Friuli Venezia Giulia Cup, un torneo de pretemporada con un formato particular que reunió a los tres equipos en el Bluenergy Stadium de Údine, Italia.

La competencia se disputó como un triangular en una misma jornada, con tres partidos de 45 minutos. De esta forma, cada equipo jugó 90 minutos en total, pero divididos en dos encuentros diferentes contra sus rivales.

El conjunto local fue el campeón de la primera edición después de conseguir dos victorias y sumar seis puntos. Barcelona terminó en el segundo puesto con tres unidades, mientras que Nottingham Forest no consiguió puntos.

Así se disputó la Friuli Venezia Giulia Cup

El formato de la Friuli Venezia Giulia Cup estableció que los tres partidos se jugaran el mismo día y con una duración de 45 minutos cada uno.

El orden de los encuentros fue el siguiente:

Udinese vs. Nottingham Forest Barcelona vs. Nottingham Forest Udinese vs. Barcelona

La clasificación se definió mediante un sistema de puntos. Cada victoria entregó tres unidades, mientras que los empates se definieron mediante tanda de penales. En caso de empate, el ganador de los penales recibió dos puntos y el perdedor obtuvo uno.

De esta forma, el equipo que terminara con más puntos después de los tres partidos sería declarado campeón del torneo.

Udinese gana la primera edición

El conjunto local consiguió el título después de ganar sus dos partidos y terminar con seis puntos.

En el primer encuentro de la jornada, Udinese venció 1-0 a Nottingham Forest con un gol de Oumar Solet al minuto 28. El resultado permitió al equipo italiano comenzar el triangular con tres puntos.

Posteriormente, Barcelona derrotó 1-0 al conjunto inglés. El único gol del partido llegó en el tiempo agregado mediante un penal cobrado por Raphinha, resultado que permitió al equipo blaugrana sumar tres unidades.

El último partido definió al campeón. Udinese enfrentó a Barcelona y consiguió nuevamente una victoria por 1-0 gracias al gol de Vakoun Bayo.

Con este resultado, Udinese terminó en el primer lugar con seis puntos, Barcelona quedó segundo con tres unidades y Nottingham Forest cerró la clasificación sin puntos.

Barcelona da minutos a jugadores jóvenes

El triangular también permitió al entrenador Hansi Flick observar a jugadores jóvenes que buscan tener oportunidades con el primer equipo durante la temporada.

Entre los futbolistas que tuvieron actividad estuvieron Xavi Espart, Jordi Pesquer, Ebrima Tunkara y Shane Kluivert. Además, los refuerzos Karim Adeyemi y Jesse Bisiwu tuvieron sus primeros minutos con la camiseta blaugrana dentro de esta preparación.

Antes del primer partido de Barcelona en el triangular se realizó un minuto de silencio en memoria de Jorge Messi, padre del futbolista argentino, quien falleció la mañana de este sábado.

Con la participación en la Friuli Venezia Giulia Cup, Barcelona continúa con su preparación para la nueva temporada. Al equipo blaugrana todavía le queda disputar el Trofeo Joan Gamper, su tradicional partido de pretemporada, ante el Al-Ahly, además de un amistoso contra el FC Basel en Suiza.

Después de estos compromisos, Barcelona iniciará su participación en La Liga española el 23 de agosto frente a Elche.