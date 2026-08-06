Chivas mantiene su mala racha en Leagues Cup: solo tiene una victoria desde 2023

Inició una nueva edición de la Leagues Cup, torneo que reúne a los 18 equipos de la Liga MX y a 18 clubes de la Major League Soccer.

El Club Deportivo Guadalajara debutó con un empate 1-1 ante LAFC, en un partido que terminó con victoria para el conjunto angelino en la tanda de penales, resultado que le entregó un punto adicional.

Con este resultado, Chivas mantuvo su mala racha en la Leagues Cup. Desde que el torneo se disputa de manera oficial, el conjunto rojiblanco solo ha conseguido una victoria y nunca ha logrado superar la primera ronda.

El Guadalajara todavía tendrá dos partidos para intentar cambiar su historial en el torneo. FC Dallas y Seattle Sounders serán sus siguientes rivales en la primera fase de la edición 2026.

Chivas empató contra LAFC. Jose Hernandez/Mexsport

Chivas solo tiene una victoria en Leagues Cup

Desde la edición 2023 de la Leagues Cup, Chivas únicamente ha conseguido una victoria en el torneo. La racha se extendió con el empate y posterior derrota en penales contra LAFC en el inicio de su cuarta participación.

En 2023, el Guadalajara perdió sus dos partidos de la primera ronda. Primero cayó 3-1 ante Cincinnati y posteriormente perdió 1-0 contra Sporting Kansas City, resultados que provocaron su eliminación.

Para 2024, Chivas empató sus dos encuentros. El primero fue ante San José Earthquakes y el segundo contra LA Galaxy. En ambos casos, el conjunto rojiblanco perdió la tanda de penales.

La primera y hasta ahora única victoria llegó en la edición 2025. Guadalajara perdió 1-0 ante New York Red Bulls y posteriormente empató 2-2 contra Charlotte FC, aunque en esa ocasión consiguió imponerse en los penales. Chivas finalmente ganó un partido al derrotar 2-1 a Cincinnati.

Para el inicio de la Leagues Cup 2026, el Guadalajara empató 1-1 ante LAFC y volvió a caer en la tanda de penales.

Todavía le quedan dos encuentros de la primera ronda, ante FC Dallas y Seattle Sounders, para intentar aumentar una cuenta que se mantiene en una sola victoria desde 2023.

En perspectiva, Atlante, equipo debutante en la Leagues Cup, consiguió su primera victoria al vencer a Vancouver Whitecaps en su presentación. Con un solo partido disputado, los Potros ya tienen la misma cantidad de triunfos que Chivas desde que el torneo se hizo oficial.

Chivas nunca ha superado la primera ronda

Además de tener una sola victoria, Guadalajara tampoco ha conseguido avanzar de ronda en ninguna de sus participaciones en la Leagues Cup.

Desde 2023, el conjunto rojiblanco siempre ha quedado eliminado en la primera fase.

En el formato actual, los cuatro mejores equipos de cada liga avanzan a la siguiente ronda. Durante la edición pasada, la línea de clasificación quedó en seis puntos.

Si se mantiene una tendencia similar, Chivas está obligado a ganar sus dos partidos restantes y esperar otros resultados para mantener posibilidades de avanzar por primera vez.

Hormiga González tiene cuatro meses sin marcar. Jose Hernandez/Mexsport

Hormiga González cumple cuatro meses sin marcar

La falta de victorias no es la única racha que acompaña al Guadalajara. Armando “Hormiga” González alcanzó cuatro meses sin marcar gol.

La última anotación del delantero mexicano fue el 5 de abril, durante la jornada 13 del Clausura 2026, cuando consiguió un doblete contra Pumas.

Desde entonces, González disputó las cuatro jornadas restantes de la fase regular del Clausura 2026 y las primeras tres fechas del Apertura 2026 sin conseguir una anotación. A esos encuentros se suma el debut ante LAFC en la Leagues Cup.

La sequía también se extendió a la Selección Nacional de México. González disputó 45 minutos ante Ghana en un partido amistoso y otros 14 contra Sudáfrica durante la Copa del Mundo, sin conseguir marcar.

De esta forma, Chivas afrontará sus siguientes dos partidos de la Leagues Cup con la posibilidad de buscar por primera vez el pase a la siguiente ronda, mientras intenta aumentar su registro de una sola victoria en el torneo desde 2023.