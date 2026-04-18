¿Por qué las Chivas del Guadalajara apuestan por mexicoamericanos sin perder su esencia?

El debate sobre la identidad de Chivas vuelve al centro de la conversación, pero esta vez con un matiz vinculado a los nuevos tiempos. El director deportivo del Club Deportivo Guadalajara, Javier Mier, dejó clara la postura institucional respecto a la contratación de jugadores con doble nacionalidad: no representa una ruptura, sino una evolución del modelo rojiblanco.

En un entorno cada vez más globalizado, en el que la captación de talento se ha expandido más allá de las fronteras tradicionales, Chivas ha encontrado en el mercado mexicoamericano una alternativa competitiva. Sin embargo, el punto clave del discurso de Mier es que este movimiento no compromete la esencia del club.

La tenemos clara, mientras mantengamos nuestra identidad y nuestra historia, vamos a buscar opciones que nos puedan venir a complementar”, señaló el directivo, dejando en evidencia que el criterio rector sigue siendo el mismo: jugadores que representen el perfil mexicano del club.

Históricamente, Chivas ha sido un símbolo del nacionalismo futbolístico en México, con una política que privilegia exclusivamente a futbolistas mexicanos. De hecho, su identidad está profundamente ligada a este principio, siendo uno de los pocos clubes en el mundo que ha construido su marca sobre esta base nacionalista.

De los que han venido, son extraordinarias personas, son trabajadores y para nosotros es muy importante que el perfil del jugador sea de futbolistas integrales dentro y fuera de la cancha. Estamos muy contentos con ellos”, dijo Mier a Telemundo.

Lo que cambia ahora no es la esencia, sino la interpretación. Jugadores mexicoamericanos -es decir, nacidos en Estados Unidos pero con raíces mexicanas- encajan dentro de ese marco, siempre y cuando cumplan con los requisitos de elegibilidad y representatividad.

La directiva ha identificado una oportunidad estratégica. Futbolistas formados en academias de la MLS o del sistema estadunidense suelen ofrecer características distintas, tanto físicas como tácticas, además de representar una inversión más accesible en comparación con otros mercados.

Casos recientes como los de Richard Ledezma o Brian Gutiérrez ejemplifican esta tendencia. Ambos perfiles aportan dinamismo y una formación híbrida que puede enriquecer al plantel sin romper con la filosofía institucional.

Mier también dejó entrever que este enfoque responde a un proceso estructurado, no a decisiones aisladas. Habló de un “plan de sucesión”, en el que el club busca constantemente variantes que le permitan mejorar su plantilla sin perder coherencia.

Chivas no está improvisando, está adaptándose. En una Liga MX en la que los equipos pueden registrar múltiples jugadores no formados en México, el Guadalajara se ve obligado a maximizar cada oportunidad en el mercado debido a su filosofía de jugar únicamente con futbolistas mexicanos.

Además, esta estrategia conecta con una tendencia más amplia dentro del fútbol mexicano. La dualidad cultural de los jugadores mexicoamericanos no solo amplía el espectro de talento, sino que también fortalece el vínculo con una afición binacional cada vez más relevante y creciente en Estados Unidos.

La identidad de Chivas no es negociable para su afición, y cualquier movimiento en el mercado es analizado bajo ese prisma. Por ello, el mensaje de Mier busca ser contundente: no se trata de cambiar, sino de evolucionar sin perder el ADN.

El Guadalajara se mueve en una línea fina entre tradición y modernidad. Y en ese contexto, los jugadores con doble nacionalidad aparecen no como una amenaza, sino como una extensión natural de lo que siempre ha sido el club: un equipo profundamente mexicano, incluso más allá de sus fronteras.