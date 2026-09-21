Chivas vuelve a ser la base del Tri Sub-20: los campeones que viajarán a España

El trabajo de formación en las fuerzas básicas del Guadalajara trasciende los resultados del primer equipo. La constante presencia de canteranos rojiblancos en las distintas categorías de la Selección Mexicana confirma que el proyecto institucional está rindiendo frutos a largo plazo.

Más allá de los puntos en la tabla, el Rebaño Sagrado se ha transformado en la principal fuente de talento para el representativo nacional, un reflejo claro de la identidad y el trabajo sostenido en Verde Valle.

Jugadores de Chivas en la Selección Mexicana Sub 20 Mexsport

Así como en la mayor, las Chivas son base del Tricolor Sub-20

De la misma forma en que el Guadalajara aportó un bloque importante a la Selección absoluta, el Rebaño vuelve a ser la columna vertebral del combinado Sub-20 dirigido por Alex Diego.

En el Premundial de Concacaf, ocho jugadores rojiblancos formaron parte de la convocatoria que se coronó campeona: los porteros Cristo Navarrete y Sebastián Liceaga, los defensas Carlos Hernández y Yohan Orozco, los mediocampistas Diego Covarrubias, Samir Inda y Santiago Sandoval, y el delantero Hugo Camberos.

Varios de ellos fueron piezas clave en la conquista del título. México derrotó 2-0 a Estados Unidos en la final y aseguró su boleto al Mundial Sub-20 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Estos mismos nombres, o la mayoría de ellos, continúan en la órbita del Sub-20 de cara a la gira europea: Sebastián Liceaga, Carlos Hernandez, Yohan Orozco, Diego Covarrubias, Gael García y Samir Inda.

Solamente Santiago Sandoval y Hugo Camberos no figuran dentro de esta selección, debido a que gracias a su gran rendimiento, ahora jugarán con la mayor de Rafa Márquez en la siguiente Fecha FIFA.

Los partidos que sostendrá México Sub-20 en su gira por España

El combinado mexicano emprenderá una gira de preparación por territorio español con el objetivo de medir el nivel alcanzado tras el título de Concacaf.

El primer compromiso está programado para el 30 de septiembre ante la Selección de España Sub-20. Originalmente se iba a disputar en Ceuta, pero por motivos de seguridad la sede se trasladará, probablemente a un estadio de Madrid.

El segundo partido de la gira aún no tiene rival, pero se espera que se juegue el 2 de octubre. El último compromiso será el 4 del mismo mes frente a Brasil Sub-20 en la Pinatar Arena, en San Pedro del Pinatar (Murcia).