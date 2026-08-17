Chivas habría rechazado la segunda oferta de Olympiacos por la Hormiga González

Armando González se ha convertido en uno de los nombres más movidos del mercado de verano después de que el Olympiacos de Grecia mostrara un interés concreto por sus servicios.

La llegada de ofertas formales desde el club griego ha generado incertidumbre sobre si el atacante de 23 años permanecerá en el Rebaño Sagrado o dará el salto a Europa en las próximas horas o días.

La Hormiga apunta al futbol griego. Jesus Cisneros/Mexsport

Segunda oferta del Olympiacos aún no complace a Chivas

De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, el Guadalajara ya tuvo en sus manos una segunda propuesta formal del Olympiacos por Armando González. Tras analizarla, la directiva rojiblanca la catalogó como insuficiente y la rechazó.

Los reportes indican que esta segunda oferta del club griego rondaba los 7 millones de dólares fijos más variables (alrededor de 3 millones adicionales) y contemplaba que Chivas se quedara con un porcentaje de una eventual reventa futura. Aun así, la cifra quedó lejos de las pretensiones del Rebaño.

La postura de la institución, encabezada por Amaury Vergara, es clara: o se acerca a lo que piden o el jugador se queda.

A pesar de que ya rechazaron esta segunda oferta, las conversaciones entre ambos clubes son buenas y se espera que el club de Grecia mande una nueva oferta, y tercera, por el canterano rojiblanco en los próximos días.

¿Cuánto es la cláusula que pide Chivas por La Hormiga?

La Hormiga González es uno de los mejores jugadores que tiene el Guadalajara. Campeón de goleo y un jugador mundialista, es por ello, que el club no lo dejará ir tan fácil.

La cláusula de rescisión de Armando González para clubes europeos está fijada en 15 millones de dólares. Esa es la cifra que Chivas exige para liberar al delantero y que, por ahora, el Olympiacos no está dispuesto a pagar de forma completa.